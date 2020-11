Attentat de Nice : un hommage national digne et émouvant célébré sur la Colline du Château

Un hommage national digne et émouvant a été célébré ce matin sur la Colline du Château pour Nadine, Simone et Vincent, les victimes de l’attentat de Nice.

Gilbert Bécaud, Gilberto Gil, Louis Armstrong... C’est en musique et dans une grande solennité que s’est déroulé l’hommage national à Vincent Loquès, Nadine Devillers et Simone Barreto-Silva, ce samedi matin sur la Colline du Château de Nice. La cérémonie, organisée neuf jours après l’attentat terroriste qui a fait trois morts le jeudi 29 octobre dernier a l’intérieur de la basilique Notre Dame, a été ponctuée de plusieurs performances artistiques toutes plus émouvantes les unes les autres. Comme la lecture d’un texte de Romain Gary par la directrice du Théâtre National de Nice Muriel Mayette-Holtz devant les portraits des trois Niçois sauvagement assassinés à l’arme blanche par le terroriste Brahim A.

« Notre ennemi a un nom »

Durant sa prise de parole, le Premier Ministre Jean Castex a insisté sur l’injustice des actes de terrorisme qui ont frappé la capitale azuréenne : « Nice a payé un lourd tribut, a-t-il insisté. À Nice le 29 octobre, le terrorisme s’en est pris à la liberté de culte (...). Au Bataclan comme à Nice, le 14 juillet 2016, le terrorisme s’en est pris à notre mode de vie. Sur ces libertés, la République ne transige pas (...). Notre ennemi a un nom. C’est l’islamiste radical. C’est un ennemi qui recueille la complaisance de certains discours qui s’en font les complices. Un ennemi que la république combat sans relâche en mobilisant l’ensemble de ses forces ».

« Entrer en résistance »

Quant au maire de Nice Christian Estrosi, il s’est adressé directement aux victimes : « La France entière se tourne vers vous pour vous saluer une dernière fois,a-t-il lancé. Nous vous aimons à tout jamais. Vous êtes toute la diversité et toute l’humanité du peuple niçois ». L’élu a également salué le courage des Policiers Municipaux niçois qui ont neutralisé courageusement le terroriste. Avant de plaider pour une réponse forte : « Ce sont les symboles de notre culture qu’ils ont choisi d’attaquer. C’est une guerre contre tout ce que nous sommes qu’ils ont choisi de mener. Nous devons entrer en résistance. Nous avons maintenant besoin de moyens forts opérationnels immédiats pour mettre un terme aux actes de ces barbares ».

Victimes et policiers municipaux décorés

De nombreuses personnalités politiques étaient présentes aux côtés des représentants des différents cultes (dont l’évêque de Nice André Marceau) et des familles des victimes. Comme l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy, le président du Sénat Gerard Larcher ainsi que trois ministres : Hervé Dupond-Moretti, Marlène Schiappa et Frédérique Vidal. Au terme de la cérémonie, le Premier Ministre a remis à titre posthume à Nadine, Simone et Vincent la médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Dans les minutes qui viennent, il doit également décorer les Policiers Municipaux qui sont intervenus le jour de l’attentat pour neutraliser l’assaillant.

Les familles des victimes de l’attentat de Notre-Dame et le maire de Nice seront reçus très prochainement par le pape François.