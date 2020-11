Paris : 8,5 millions d'euros d'aides supplémentaires pour le monde de la culture, touché par la crise

Les élus parisiens, réunis au Conseil de Paris, ont voté l'attribution de nouvelles aides pour venir en aide au monde de la culture et des arts, particulièrement touché par la crise. Au total, plus de 8 millions d'euros supplémentaires seront ainsi redistribués, a communiqué la municipalité parisienne ce jeudi 19 novembre.

«Hier, le Conseil de Paris a voté une aide supplémentaire de 8,5 millions d’euros pour le monde de la Culture. Durement touchés par la crise sanitaire, nous continuons d’agir avec mon équipe pour soutenir les artistes et les institutions culturelles», a ainsi fait savoir la maire de Paris Anne Hidalgo, ce jeudi.

L'«objectif» selon Carine Rolland, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la culture, étant de «ne laisser personne au bord du chemin, afin de préserver la vitalité créative et la diversité culturelle qui caractérisent la capitale».

Pour cela, un plan d'urgence doté «15 millions d'euros d'aides directes aux artistes et structures culturelles, de 10 millions d'euros d'aides aux musées parisiens et de 721.000 euros d'exonérations de loyers et redevances», avait déjà été voté au printemps.

8 millions d'euros supplémentaires

Un «signal fort» selon Carine Rolland, qui avait alors été envoyé aux «structures habituellement soutenues par la Ville [...] ainsi sécurisées». Cette nuit, les élus parisiens réunis au Conseil de Paris ont validé l'octroi de 5,9 millions d'euros d'aides supplémentaires, qui seront réparties «en fonction des besoins» auprès de 56 de ces structures.

Par ailleurs, la municipalité a décidé d'abonder plusieurs fonds, dont celui de la Société des gens de lettres (SGDL), qui touchera 30.000 euros. En parallèle, «plusieurs aides directes aux artistes ont été allouées» par la Ville, qui intervient également «pour préserver l'activité des musées municipaux, durement touchés par la crise et la baisse du tourisme». Une nouvelle aide de 2,5 millions d'euros vient de leur être débloquée.

Enfin, plusieurs artistes locataires à Paris «d'un atelier ou d'un atelier-logement» géré par les bailleurs sociaux de la Ville de Paris, ont pu ou pourront désormais «bénificier d'exonérations complètes ou partielles de leur loyer», ajoute la municipalité parisienne.

plus de 25 millions d'euros au total

In fine, ce sont donc «25,7 millions d'euros qui sont mobilisés par la Ville de Paris pour pallier en 2020 les conséquences de la crise dans le secteur culturel», peut-on lire sur le communiqué diffusé ce jeudi.

«La priorité a été de sécuriser les artistes les plus fragilisés, d'intervenir financièrement dès l'exercice 2020 auprès des structures culturelles et de préparer dans les meilleures conditions possibles le retour à une activité normale», a ainsi conclu Carine Rolland.