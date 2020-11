L’Institut Pasteur va porter plainte contre le réalisateur du documentaire «Hold-Up»

Une contre-attaque. Accusé dans le documentaire complotiste «Hold-Up» d’avoir créé le coronavirus, l’Institut Pasteur va porter plainte pour diffamation contre le réalisateur du film.

Le documentaire avait engendré des milliers de réactions sur les réseaux sociaux. L’Institut Pasteur y est notamment accusé d’avoir créé les virus Sars-Cov 1 et Sars-Cov 2, sur la base d’un brevet déposé en 2004. Dans l’une des séquences, un «expert en pharmacologie», Jean-Bernard Fourtillan, affirme que «tout a été fabriqué par l’Institut Pasteur», et que le «coupable» avait été trouvé. Des accusations graves, contre lesquelles l’Institut compte bien se battre, selon les informations de Checknews, en portant plainte pour diffamation contre Pierre Barnérias, le réalisateur.

Et ce n’est pas l’unique plainte. Une autre devrait être déposée à l’encontre du documentaire, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, un homme a déjà été condamné pour diffamation, le 2 novembre dernier, pour avoir proféré ces mêmes accusations à l’encontre de l’Institut Pasteur.

«Au-delà de démentir fermement ces affirmations mensongères et de rappeler la réalité des faits et des connaissances, il s’agit aussi de dénoncer des injures et menaces à l’encontre des salariés et chercheurs de l’Institut Pasteur et d’éviter qu’elles ne se reproduisent», a indiqué l’Institut à LCI.

L’Institut Pasteur rappelle auprès de Checknews que l’on «n'invente pas un virus», et que le brevet de 2004 brandit par les complotistes comme preuve de la création du coronavirus ne sert en réalité qu’à décrire des séquences d’ADN, utilisées pour la recherche de vaccin contre le Sras.