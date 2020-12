Perpignan : l’homme de 300 kilos immobilisé au sol a été évacué par une grue

Il vivait à même le sol depuis plus d’un an, ses 300 kilos l’empêchant de se relever. Aidé par une cinquantaine de personnes et une grue, Alain Panabière a enfin pu être évacué de son appartement de Perpignan, ce mardi.

Deux raisons rendaient l’intervention critique : l’état de santé du quinquagénaire, et l’ampleur du dispositif mis en place pour le déplacer. Sa vie était en effet en jeu, car après des mois d’immobilisation, le risque de thrombose (caillot de sang se formant dans un vaisseau) était grand, au moment où son système cardio-vasculaire allait se réactiver.

Il a aussi fallu s’assurer de consolider la maison puis de détruire une partie de la façade. Les voisins ont dû être évacués. Policiers, pompiers, équipes médicales et personnels de la mairie et du département étaient présents.

#Perpignan Alain, atteint d’obésité massive, va être sorti de son logement dans ce conteneur avec à ses côtés à l’intérieur une équipe médicale pic.twitter.com/J6Rk5U8xIs — Midi Libre (@Midilibre) December 1, 2020

A l'hôpital pour connaitre son état de santé

Placé sous perfusion, Alain Panabière a finalement pu être placé dans un conteneur, que la grue a pu évacuer, avant d’être placé dans une ambulance spécialisée et évacué à l’hôpital. Il doit désormais être ausculté de près par les médecins, avant de pouvoir se rendre dans un centre de rééducation.

Reclus depuis de nombreuses années sans pouvoir réellement bouger et immobilisé au sol durant des mois, avec une jambe probablement cassée, selon son avocat, il était alimenté par son frère. Son état de santé se dégradant rapidement, sa famille, les autorités et son conseil ont dû trouver une solution, après de longues tractations.

Une lettre avait même été envoyée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tandis qu’une plainte contre X pour «non-assistance à personne en danger» et «omission de porter secours à personne en péril», avait été déposée par l’avocat et la Ligue nationale contre l'obésité.