Coronavirus : lancement d'un test antigénique 100 % français et fiable à 97 %

Le laboratoire français BioSpeedia vient de lancer sur le marché un test antigénique de dépistage du coronavirus, 100 % «made in France» et beaucoup plus fiable que ceux de ses concurrents. Il espère pouvoir en produire un million par mois à partir de janvier.

Comme les autres tests antigéniques, il s'agit d'un test dont le prélèvement se fait dans les narines, qui peut être pratiqué en pharmacie, avec un résultat en quelques minutes (5 à 15 minutes selon BioSpeedia). Mais lorsque les tests actuellement distribués, fabriqués notamment en Asie, affichent une efficacité moyenne de 70 %, la biotech française, spin-off de l'Institut Pasteur, se targue d'une efficacité de 97 %, démontrée lors d'essais cliniques.

La société de biotechnologie créée en 2011 dispose d'un autre argument de choc : une production 100 % «made in France». Après avoir déjà commercialisé près de 100.000 de ses tests antigéniques dans l'Hexagone, principalement aux professionnels de santé, grâce à un partenariat avec l’entreprise stéphanoise DTF medical, BioSpeedia ne compte pas s'arrêter là.

«Servir en priorité le marché français»

L'entreprise parisienne a initié un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique français Delpharm Biotech, pour développer une unité de production à Lyon. Avec l'objectif d'y produire, dès janvier 2021, un million de tests par mois, «pour servir en priorité le marché français et contribuer à la souveraineté industrielle et sanitaire du pays», indique la société dans un communiqué publié ce mercredi.

Si BioSpeedia insiste sur le fait que les tests antigéniques ont l'avantage de coûter «deux fois moins cher à la vente que les tests PCR», son test est tout de même vendu 5,50 euros l'unité selon Le Parisien, un prix supérieur aux produits asiatiques, mais qui se justifie selon la biotech par sa qualité supérieure. Pour les consommateurs finaux, les tests antigéniques sont remboursés intégralement par l'Assurance maladie.