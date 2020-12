2020 est la pire année de l'histoire pour le magazine TIME

«Si 2020 était un film dystopique, vous l'auriez probablement arrêté au bout de 20 minutes», écrit le magazine américain TIME, qui classe l'année 2020 comme la «pire année» de notre ère contemporaine.

«Il y a eu des années plus dures dans l'histoire américaine», précise le journal, qui évoque les deux Guerres mondiales, la Grande Dépression et la montée du fascisme. Mais il faut avoir plus de 80, 90 ou 100 ans pour les avoir vécu, note le magazine, qui considère cette année 2020 comme la pire épreuve que «la plupart des êtres vivants d'aujourd'hui» doive affronter.

Sur la couverture de son numéro du 14 décembre, le TIME barre l'année 2020 «qui nous a mis à l'épreuve au-delà de tous les pronostics».

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

«La plupart d'entre nous n'étaient pas armés pour endurer la fréquence des catastrophes naturelles qui viennent attester de notre trahison envers la Nature», défend le magazine, qui pointe ensuite l'origine animale du Covid-19 et sa transmission active à plus d'1,5 million d'êtres humains.

«Le Covid-19 est le meilleur cadeau jamais imaginé par nos ennemis», lance la journaliste Stephanie Zacharek, qui assure que «le désespoir a rencontré son double maléfique : l'isolement». Alors que le monde a été frappé par des périodes longues de confinement, le magazine évoque les terribles conséquences économiques qu'il a entraîné, empêchant des milliers d'Américains de payer leur loyer ou rembourser leurs dettes. «La faim est devenue une question fondamentale en 2020», s'alarme la journaliste.

2020 a vu également disparaître des personnalités qui ont marqué l'époque, telle que Ruth Bader Ginsburg, Kobe Bryant et Chadwick Boseman. Le meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 est en outre venu raviver les plaies d'une Amérique rongée par le racisme, ajoutant à la crise sanitaire et écologique une crise des identités.

UNE HISTOIRE RECENTE TRAGIQUE

Sur Twitter, certains internautes contestent cet éditorial, comparant 2020 à d'autres périodes de catastrophes et de conflits.

W. T. F. do you know about the worst years ever. People who work for TIME in 2020 - the worst TIME staff ever. pic.twitter.com/yjSb780RWz — SERECK_V_PL (@sereck28) December 5, 2020

Pointant également l'américano-centrisme du magazine, un internaute évoque plutôt les années de guerre civile connues par l'Espagne de 1936 à 1939.