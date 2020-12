Déconfinement : 42 % des jeunes comptent «se lâcher» lors d'une soirée

Leur envie de faire la fête est trop forte mais n'est pas sans danger. A en croire un sondage établi pour l'assureur MAAF, 42 % des 18-24 ans comptent «se lâcher» lors d'une soirée et ce n'est pas le couvre-feu qui va les arrêter.

D'après cette étude, dévoilée ce mercredi 16 décembre dans Le Parisien, ces jeunes envisagent donc bien de baisser la garde face à la pandémie même s'ils comptent le faire en petit comité, comparé aux 20 % de ceux qui pensent faire «une grosse teuf («fête» en verlan, NDLR) sans limite».

Le gouvernement a beau avoir mis en place un couvre-feu de 20h00 à 6h00 - sauf le soir de Noël - assorti de déplacements autorisés (avec attestation) uniquement pour des motifs impérieux, cela ne semble donc pas les effrayer même s'il y a un risque d'amende à la clé.

Selon l'enquête, les jeunes étaient de toute façon déjà nombreux à avoir bravé les interdits pendant le confinement. Ainsi, 27 % reconnaissent avoir participé à au moins une soirée pendant cette période, 17 % à «une ou deux» et même 10 % à «plusieurs» soirées.

Des rassemblements qui se sont passés, précise la MAAF, à 90 % dans un «domicile privé», le reste s'étant déroulé dans une soirée clandestine (6 %) et 4 % à une fête en extérieur.

Reste que laisser tomber la bride, dans leur esprit, correspond dans 39 % des cas à «se lâcher sur l'alcool» et dans 3 % à consommer de la drogue.

«Quand on découvre que près d'un jeune sur deux compte se lâcher niveau alcool ou drogue pendant des soirées post-confinement, on ne peut qu'être inquiet de leur retour sur les routes», s'inquiète à juste titre Pierre Negre, responsable Prévention chez MAAF.

Et sur cet aspect, les chiffres de l'enquête semblent encore lui donner raison. En effet, si 46 % des sondés prévoient de dormir sur place lors de leur prochaine soirée - évitant ainsi les contrôles de police sur les heures du couvre-feu - 6 % admettent ne prendre aucune ou peu de précautions.

Une très belle étude réalisée en partenariat avec @hellojam_ et @le_Parisien . Une initiative qui nous permet de sensibiliser et d'accompagner les jeunes et moins jeunes face aux dangers de l’alcool et des drogues au volant #PréventionMAAF https://t.co/3bkVfx5MAY

— MAAF (@MAAFAssurances) December 16, 2020