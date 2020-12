Coronavirus : qui peut être vacciné ? Qui doit éviter ?

La vaccination contre le Covid-19 doit démarrer ce dimanche 27 décembre en France. La Haute autorité de Santé (HAS) a donné son feu vert pour l’utilisation des doses conçues par Pfizer-BioNTech. Mais elle a également précisé qui pouvait les recevoir et à qui cela est déconseillé.

Dans un communiqué, elle a d’abord confirmé le bien-fondé de prioriser la vaccination envers les populations les plus âgées et les plus exposées. Les résidents d’Ehpad et les personnels à risque y travaillant seront les premiers à se faire injecter, avant l’ensemble des séniors et les soignants dans un deuxième temps. Ensuite, les vulnérables, puis l’ensemble de la population, seront invités à se faire vacciner.

La HAS prévient cependant qu’à ce stade de recueil des données concernant sa tolérance, l’administration du vaccin pendant la grossesse n’est pas conseillé. Il en est de même pour les personnes ayant des antécédents de réaction allergique grave de type anaphylactique (démangeaisons, nausées, difficulté à respirer…). Des cas, rares, ont été rapportés au Royaume-Uni, et des études complémentaires sont attendues.

Les moins de 16 ans pas concernés par la vaccination

Les personnes ayant été contaminées par le coronavirus avec symptômes pourront être vaccinées si elles le souhaitent, en respectant un délai de trois mois après l’apparition de ces symptômes. Si ceux-là sont toujours présents, l’injection ne doit pas être réalisée.

Chose importante, la HAS indique dans son communiqué que les moins de 16 ans ne doivent pas être vaccinés. L’effet n’a pas été évalué sur cette population.

L’Autorité dévoile aussi des indications pour les médecins, en fonction des questions qu’ils pourraient avoir à se poser au moment des consultations de pré-vaccination. Elle y prévient notamment d’éviter l’administration simultanée du vaccin anti Covid-19 avec un autre, comme celui contre la grippe par exemple. La procédure et ses effets n’ont pas encore été étudiés, indique-t-elle.