Coronavirus : un outil pour suivre l'évolution du nombre de Français vaccinés

Véritable mine d'informations statistiques sur le coronavirus, le site CovidTracker a lancé un nouvel outil ce dimanche, jour de lancement de la campagne de vaccination en France. Il permet de visualiser en un coup d'oeil le nombre de Français ayant été vaccinés.

Ce dimanche à 16h30, le compteur disponible via ce lien atteignait 20 personnes. Parmi elles, Mauricette, une ancienne aide ménagère de 78 ans, première à avoir reçu une dose de vaccin contre le Covid-19 en France, au sein de l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret de Sevran (Seine-Saint-Denis).

Voici un tout nouvel outil, VaccinTracker ! Suivez l’évolution de la vaccination contre la #Covid19 en France. Nombre de personnes vaccinées, types de vaccins autorisés, phases de vaccination… https://t.co/kvTxPYHCFp @CovidTracker_fr pic.twitter.com/dBNrfDyxVa — GRZ - CovidTracker (@GuillaumeRozier) December 27, 2020

L'outil développé par CovidTracker, baptisé VaccinTracker, permet également de connaître la proportion de Français vaccinés, et l'écart qui nous sépare du taux d'immunité collective, estimé par les experts à environ 60 % de la population. A l'heure actuelle, les 20 personnes vaccinées correspondent à 0,00003 % des Français.

Le gouvernement a précisé samedi qu'il espérait que «15 millions de personnes soient vaccinées à l'horizon de cet été», soit plus d'un Français sur cinq. A plus court terme, l'exécutif s'est fixé l'objectif d'un million de vaccinés d'ici fin février parmi les résidents des établissements pour personnes âgées (comme les Ehpad) et les soignants à risque y travaillant. Dans un premier temps, la campagne de vaccination se concentrera en effet sur ces catégories de personnes, avant d'être élargie à partir de février ou mars.