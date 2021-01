Coronavirus : selon des médecins, le vaccin Pfizer ne serait pas toujours bien administré

Le vaccin contre le Covid-19 est-il toujours bien administré aux patients ? Pas toujours, à en croire certains médecins, qui pointent du doigt des mauvaises pratiques aperçues depuis le début de la campagne de vaccination.

De nombreuses vidéos et photos ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias, des premières images de vaccination en France. Et certaines d'entre elles montrent des soignants piquant les patients avec une aiguille inclinée, et en réalisant un pli avec la peau, technique normalement utilisée pour des injections sous-cutanées. Or, comme le précise le guide d’utilisation fourni par Pfizer, et la notice du Ministère de la Santé, le vaccin contre le Covid-19 doit être injecté en intramusculaire, directement dans le muscle deltoïde. Le ministère a toutefois indiqué il fallait «réaliser un pli», ce qui peut expliquer la confusion pour les soignants. Certaines aiguilles utilisées ne seraient pas ailleurs pas adaptées à une piqûre intramusculaire.

Gâchis? on voit faire en SOUS-CUT un vaccin qui DOIT être fait INTRAMUSCULAIRE cf notice



Aiguille courte SC (orange) + PINCEMENT du pannicule qui éloigne du deltoïde: ARNm dans les adipocytes. @GilbertDeray @LacombeKarine1 @nathanpsmad @MartinHirsch @olivierveran @Drmartyufml pic.twitter.com/BNfCpZm4Gt — Axel Ellrodt (@EllrodtAxel) January 3, 2021

À gauche une SC et à droite une IM pic.twitter.com/1tlQenS19I — deray gilbert @jemeferaivacciner (@GilbertDeray) January 4, 2021

Autre erreur repérée : certains soignants ont eu le réflexe de secouer ou tapoter la seringue pour retirer les bulles d’air, geste très courant dans l'administration de vaccin. Or, il est bien précisé dans les deux notices sur le vaccin ne doit pas être secoué, car les molécules qui le composent y sont sensibles.

Interrogé par Yahoo, Lauren Fignon, gériatre, ne craint pas qu’une administration sous-cutanée puisse nuire à l’efficacité du vaccin : «La recommandation tient du fait que les tests ont été faits en intramusculaire. Rien ne dit qu’administrer le vaccin en sous-cutané nuit à son efficacité.»

Il insiste cependant sur l’importance de communiquer aux équipes de santé toutes les informations et les directives concernant l’administration du vaccin : «Si l’on envisage une vaccination en pharmacie ou dans les cabinets de généralistes, il faudra être vigilant que tous les professionnels soient prévenus des précautions à prendre dans la manipulation du vaccin», affirme-t-il.