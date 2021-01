Sondage : 54% des Français ont l’intention de se faire vacciner

Un chiffre en hausse. 54% des Français affirment avoir l’intention de se faire vacciner contre le coronavirus, selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio, dévoilé ce jeudi 14 janvier.

Alors que la vaccination prend de l’ampleur en France, avec au total 270.000 personnes ayant reçu une première dose, les Français semblent plus enclins à la vaccination qu’au lancement de la campagne. Selon ce nouveau sondage*, 29% des sondés déclarent «certainement» se faire vacciner, et 25% le feront «probablement». Des chiffres en hausse par rapport à la première semaine de janvier, où 22% affirmaient être certains de se faire vacciner, et ils n’étaient que 13% début décembre.

Les sondés proches de la République en Marche restent, comme les semaines précédentes, les plus convaincus par la vaccination contre le coronavirus (78%), et les partisans de La France Insoumise et du Rassemblement National demeurent les plus réticents, avec respectivement 60% et 59% des sondés qui ne souhaitent pas se faire vacciner.

Le nombre de personnes particulièrement réfractaires à la vaccination a cependant diminué, avec 19% de sondés qui affirment être certains de ne pas se faire vacciner, contre 28% au mois de décembre, et 21% début janvier.

Il reste tout de même 46% des citoyens qui refusent pour le moment la vaccination. Cela concerne notamment les personnes entre 25 et 34 ans, qui sont 65% à refuser la vaccination. Les plus de 65 ans sont quant à eux bien plus nombreux à vouloir se faire vacciner (72%), faisant partie des personnes les plus à risque.

Selon le calendrier du gouvernement, une nouvelle étape dans la campagne de vaccination a lieu aujourd'hui, car les personnes de plus de 75 ans qui ne résident pas en Ehpad peuvent enfin se faire vacciner. La ville de Nancy a par ailleurs pu inaugurer cette nouvelle étape hier, en commençant déjà à vacciner des personnes âgées.

*Enquête menée auprès d'un échantillon de 1.013 personnes représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans. Les interview ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 12 au 13 janvier 2021