Coronavirus : les variants représenteraient déjà 1 cas sur 10 en région parisienne

Britanniques et sud-africains, les variants du coronavirus, qui seraient plus contagieux, semblent déjà bien présents en Ile-de-France. Ils représenteraient désormais environ 10 % des nouveaux cas détectés dans la région parisienne, en forte hausse ces derniers jours.

Selon la première enquête sur le sujet, réalisée les 7 et 8 janvier, le variant britannique représentait en effet «autour de 3 %» des cas de Covid diagnostiqués en Ile-de-France, a indiqué Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, dans Libération lundi 25 janvier.

Depuis, «les laboratoires de virologie hospitaliers d’Ile-de-France ont continué à analyser au jour le jour. Leurs données de la semaine dernière suggéraient qu’on était déjà autour de 8 % à 9 % pour le variant anglais et de 1 % pour le sud-africain», selon le professeur Delfraissy. La présence du variant anglais a donc été multipliée par 3 en l'espace de 3 semaines. La mutation sud-africaine commence à peser aussi.

Les voyants virent au rouge

Selon les dernières données disponibles de Santé Publique France, 4.530 personnes ont été diagnostiques positives vendredi 22 janvier en région parisienne. Par déduction, on peut donc estimer qu'environ 450 de cas de variants ont été détectés pour ce jour-là.

S'il est encore impossible de déterminer le poids de ces variants – qui semblent plus contagieux – dans la propagation de l'épidémie, la situation sanitaire se dégrade progressivement en Ile-de-France. Le taux d'incidence était ce lundi 25 janvier de 210 nouveaux cas hebdomadaires pour 100.000 habitants, contre 191 lundi 18 janvier, selon l'Agence régionale de Santé.

«La situation est inquiétante» et «ressemble beaucoup à une exponentielle», a estimé ce mardi le Pr Bruno Riou, directeur médical de crise de l'AP-HP. Il s'est dit favorable à une «décision la plus rapide possible» en vue de «mesures nouvelles, plus drastiques» que le couvre-feu.

La dynamique des variants dans le pays fait l'objet d'une nouvelle étude, dont les résultats devraient être connus en fin de semaine. Ils devraient notamment aider le gouvernement à trancher sur un éventuel reconfinement.

à voir aussi