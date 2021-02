Sondage : 65% des Français s’attendent à un confinement allégé

Le gouvernement a beau avoir indiqué qu’il n’imposerait un nouveau confinement qu’en dernier recours, les Français se montrent peu optimistes sur la possibilité d’y échapper. Ils sont 65% à penser qu’une telle mesure, en version «allégée», comme à l’automne dernier, va survenir dans les prochains mois, selon un sondage Ifop pour CNEWS et Sud Radio.

Un score sensiblement identique à celui d’il y a un mois, quand ils étaient 66% à le penser. En revanche, ils sont désormais beaucoup moins nombreux à estimer qu’un confinement «dur», comme au printemps 2020, surviendra prochainement (40%, contre 57% en janvier).

Il est cependant intéressant de noter que dans cette période indécise, où le corps scientifique et le gouvernement ne s’accordent pas sur les mesures à prendre, à peine plus de 10% des Français pronostiquant un futur confinement, quel qu’il soit, s’en disent certains.

Partagés sur un allongement des vacances pour les enfants

Le sondage fait également ressortir que la classe des 18-24 ans est la moins optimiste, puisque les sondés y appartenant sont -légèrement- plus nombreux à penser que des mesures dures, plutôt qu’allégées, vont bientôt être prises (54% contre 53%). Toutes les autres catégories d’âge estiment l’inverse, et largement.

L’Ifop en a aussi profité pour demander aux personnes interrogées si elles étaient favorables ou non au prolongement des vacances scolaires. Cette mesure est soufflée par certains, estimant que cela jouerait un rôle positif en laissant plus longtemps les jeunes loin de leurs établissements, alors que la propagation des variants inquiètent. Les réponses sont proches, avec 52% des Français se disant favorables à un allongement des vacances, et 48% défavorables.

