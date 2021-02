Sur la Côte d’Azur, la Silver Économie affiche sa vitalité

Les Alpes-Maritimes comptent désormais 329 000 habitants de plus de soixante ans, soit une progression de 11%, en dix ans.

Le bien-être et l’autonomie de ces séniors représentent un véritable enjeu stratégique pour les collectivités et acteurs économiques.

Une étude récente menée par l’Observatoire Économique SIRIUS de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice-Côte d’Azur révèle que les activités liées à la santé des personnes âgées ne cessent de progresser dans le Sud Est. En effet, plus de 10 600 salariés travaillent dans ce secteur dont la moitié dans le maintien des personnes âgées à domicile. «La Silver Économie est pourvoyeuse d’emplois notamment sur des segments à forte valeur ajoutée tel que le numérique, souligne le président de la CCI Jean-Pierre Savarino. La crise du Covid a montré l’importance du maintien du lien social, l’innovation apparait comme l’une des solutions à l’égard des seniors de plus en plus connectés.»

Les secteurs de la domotique (programmation des appareils électroménagers, gestion de l'énergie et sécurité des habitations etc) et de l’E-Santé (télémedecine, télésurveillance, téléassistance et régulation médicale etc) regroupent à eux seuls pas moins de 2000 emplois, selon l’étude de la CCI.

Une pépinière de start-up dédiée à la santé connectée

Avec l’allongement de l’espérance de vie, la Silver Economie est encore amenée à se développer. La technopole de Sophia-Antipolis et la Métropole Nice-Côte d’Azur ont pris une longueur d’avance dans ce domaine.

A Nice, par exemple, tout près de l’Hôpital Pasteur 2, un laboratoire baptisé « 27 Delvalle », rassemble tous les acteurs de l’éco-système de santé niçois pour mettre le numérique et les technologies innovantes au service de l’accompagnement de la perte d’autonomie et du bien vieillir. Il abrite notamment des salles de formations des professionnels de santé équipées des dernières technologies, un appartement de simulation et de démonstration équipé d’une régie vidéo et une pépinière de start-up dédiée à la santé connectée.

On estime que 300 000 emplois pourraient être créés dans le secteur de la Silver économie, en France. L’objectif du «27 Delvalle» est d’investir cette filière prometteuse.

