Paris : l'AP-HP se sépare d'un hôtel particulier à 60 millions d'euros pour financer les travaux à l'Hôtel Dieu

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé ce lundi 15 février se séparer de l’hôtel particulier Scipion, situé en plein coeur du 5e arrondissement de Paris, pour un montant de 60,5 millions d'euros et ce, afin de financer les travaux de l'Hôtel Dieu, sur l'Île de la Cité (4e). Un campus universitaire y sera installé à la place.

«L’AP-HP a signé l’acte de vente de l’hôtel particulier Scipion, Paris 5e, avec le Groupe GDG, après avis favorable de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et de la Ministre de la Culture en décembre 2020», a ainsi communiqué l'Assitance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ce lundi, se félicitant d'avoir choisi le projet «le mieux-disant et le plus adapté» porté par l'important groupe immobilier parisien GDG.

Un «campus international d'exception»

Ce dernier a en effet prévu d'y «développer un campus urbain contemporain doté d’une résidence sociale réservée aux étudiants», explique l'AP-HP, qui souligne que l'hôtel particulier Scipion se situe «au cœur du quartier de la rive gauche parisienne réputé pour ses grandes écoles, universités et établissements d’enseignement supérieur». «Un campus international d’exception» selon l'AP-HP, qui verra le jour sous le nom de Campus Scipion by GDG, «pour la rentrée universitaire 2023». Il sera «doté des outils du XXIe siècle et conforme à l’évolution des usages sur les nouveaux lieux de transmission du savoir», ajoute l'institution.

Pour information, l'hôtel Scipion – dont l'AP-HP est propriétaire depuis le début du XVIIe siècle – est installé sur une parcelle de 2 587 m² sur laquelle s’élève un ensemble immobilier, dont un bâtiment classé datant du XVIe siècle et accueillait auparavant des bureaux de la Fondation Hôpitaux de Paris. A ce titre, le site n’accueillait aucune mission médicale (soins, recherche...). Le projet du groupe GDG a été retenu après un appel d'offre, parmi quinzaine d’offres initiales reçues au printemps 2020. Les six meilleurs candidats retenus dans le cadre du second tour ont remis une offre détaillée.

60 millions d'euros prêts à être investis

Cette vente de 60,5 millions d'euros va contribuer, selon l'AP-HP, au «financement» du projet hospitalier de l'Hôtel Dieu (4e). Cet établissement de l’AP-HP – tourné vers la médecine, la recherche et l’enseignement – doit en effet devenir d'ici à quelques années un «pôle santé de 10.000 m2 animé par un incubateur prestigieux de biotechnologies et d’intelligence artificielle, en proximité immédiate des équipes médicales de l’AP-HP», mais aussi «un pôle solidaire comprenant une résidence étudiante à caractère social, une maison du handicap ainsi qu’une crèche».

En outre, le projet médical porté par l’AP-HP pour l’Hôtel Dieu sera notamment consacré à la «prise en charge des maladies chroniques, de la santé publique, de la psychiatrie et des prises en charges ambulatoires multi-disciplinaires et innovantes», et ce, avec une attention particulière portée «la permanence d’accès aux soins pour les plus précaires».

