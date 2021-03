Discours de Jean Castex : voici les 23 départements en surveillance renforcée

Comme précu, Jean Castex a pris la parole, ce jeudi 4 mars, afin de faire un point sur l'épidémie de coronavirus. Il a notamment annoncé que de nouveaux départements avaient été placés en surveillance renforcée.

Le 24 février, 20 départements avaient été considérés comme particulièrement préoccupants, et placés en surveillance renforcée. Il s'agit des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, de l'Essonne, de l'Eure-et-Loir, des Hauts-de-Seine, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, de l'Oise, de Paris, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la Somme, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, du Var et des Yvelines.

Dans ces 20 territoires, le virus a continué de progresser, sauf dans les Bouches-du-Rhône et en Moselle, a fait savoir le Premier ministre. Dans le même temps, «3 autres départements ont connu une progression telle depuis une semaine qu’ils ont franchi le seuil de 250 (cas positifs) pour 100.000 (habitants) et s’ajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée", a-t-il annoncé.

Il s'agit des Hautes-Alpes, de l’Aisne et de l’Aube, comme précisé sur le compte Twitter du chef du gouvernement.

Lors de sa prise de parole, le Premier ministre a également confirmé qu'un confinement serait instauré ce week-end dans le Pas-de-Calais. «L’incidence y est en effet en progression très rapide», à savoir de «23 % au cours des 7 derniers jours et dépasse dorénavant le seuil des 400 pour 100.000, soit presque deux fois la moyenne nationale», a-t-il expliqué.

Pour ce qui est des autres départements «à risque», si le confinement est évité, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10.000 m2, et plus seulement ceux de plus de 20.000 m2 comme jusqu'à présent, seront fermés, pour éviter les brassages de populations,