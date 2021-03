Covid-19 : La vaccination ouverte aux plus de 70 ans

A partir de ce samedi 27 mars, les personnes de plus de 70 ans sans comorbidité pourront se faire vacciner contre le Covid-19.

La nouvelle a été annoncée ce mardi par Emmanuel Macron, en marge d'un déplacement à Valenciennes, dans le Nord. «Dans pas mal de centres, on avait du mal à trouver des plus de 75 ans et donc on n'était pas à plein, a expliqué le président de la République, dans le gymnase de l'école Jean-Mineur transformé en centre de vaccination. Donc on va descendre d'une tranche d'âge.»

Pour autant, l'objectif n'est pas de pénaliser les plus âgés. «Il faut tenir les deux en même temps» et «faciliter» la prise de rendez-vous pour les plus de 75 ans qui n'ont pas encore reçu de dose, a-t-il précisé. Pour cela, un numéro de téléphone dédié doit être mis en place.

Jusqu'à présent, seuls les plus de 75 ans et les plus de 50 ans atteints de comorbidité.

Pour Emmanuel Macron, la campagne de vaccination est «une course de vitesse». Et pour ne pas finir bon dernier, il souhaite donner un grand coup d'accélérateur. En particulier dans les régions les plus touchées par l'épidémie. Ainsi, le président a annoncé l'envoi de 60.000 supplémentaires dans les Hauts-de-France sur les deux prochaines semaines. Soit 140.000 doses au total.

Les enseignants vaccinés en avril ?

Il a également annoncé que la campagne allait «changer de dimension à partir d'avril», notamment grâce à l'arrivée du vaccin de Johnson & Johnson, seul produit à ne nécessiter qu'une seule injection.

Cette accélération devrait permettre la mise en place de «campagnes ciblées», à partir de «mi-fin avril», à destination «des professions qui sont exposées», comme les enseignants.

Actuellement, quelque 6,35 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19. Emmanuel Macron a réaffirmé ce mardi «l'objectif d'avoir vacciné mi-avril 10 millions de personnes», afin de «protéger les plus fragiles, les plus âgées ou les personnes qui ont un diabète ou qui sont obèses», et ainsi «de réduire la pression sur le système hospitalier».