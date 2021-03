Vidéo : un rorqual de 15 mètres échoué sur une plage du Pas-de-Calais

Il est le deuxième plus grand animal vivant sur la planète après la baleine bleue. Le cadavre d'un rorqual de 15 mètres de long a été découvert, samedi 27 mars, sur la plage de Merlimont (Pas-de-Calais).

Les habitants de cette commune située non loin du Touquet-Paris-Plage n'en reviennent toujours pas. Ce sont des promeneurs qui, la veille, ont découvert le cétacé en mauvais état qui doit être retiré de la plage ce dimanche.

Les photos, prises par les nombreux curieux et abondamment relayées sur les réseaux sociaux, montrent une carcasse imposante et impressionnante.

«Il s'agit d'un rorqual commun mâle d'un peu plus de 15 mètres de long», a confirmé Jacky Karpouzopoulos, président de la coordination mammalogique du nord de la France (CMNF) à France 3 Hauts-de-France.

«Son état est trop dégradé pour connaître la cause du décès, mais il est certain que ce rorqual est mort depuis très longtemps et a dérivé avec les courants plein nord, avant de s'échouer sur la plage», a-t-il ajouté.

Une odeur «terrible» se dégage du rorqual

«Il est en état de décomposition avancée», a de son côté ajouté la maire de Merlimont, Mary Bonvoisin, citée par francebleu. Selon ses précisions, l'odeur du cadavre en putréfaction est «terrible».

En attendant que l'animal soit enlevé de la plage, un périmètre de sécurité a été mis en place pour que les habitants ne s'approchent pas du cétacé qui appartient à une espèce protégée. Une fois le rorqual dégagé, il devrait subir des analyses qui permettront de déterminer la cause de sa mort.

Découvrir un cétacé sur les plages du Nord reste un événement très rare. «Il y avait eu un rorqual échoué il y a très longtemps sur la plage d'Ambleteuse (située à 40 km de Merlimont, NDLR)», a précisé Jacky Karpouzopoulos à France 3 Hauts-de-France.