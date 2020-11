Vidéo : en kayak, elles sont gobées par une baleine

Panique à bord. Deux femmes, qui se trouvaient sur leur kayak à Avila Beach, en Californie, ont été soudainement avalées par une baleine, sous les yeux stupéfaits des autres nageurs.

Les faits se sont produits lundi 2 novembre, et ces deux kayakistes ne sont pas près d'oublier leur frayeur. Julie McSorley et Liz Cottriel avaient décidé d'effectuer une sortie en kayak afin d'observer les baleines à bosse. Un spectacle très prisé sur les côtes californiennes à cette période de l'année.

Mais elles n'imaginaient pas se retrouver nez à nez avec une baleine, qui a surgi de l’eau la gueule grande ouverte puis les a englouties avec leur embarcation.

Les deux femmes ont été plongées sous l'eau quelques secondes après l'incident. Fort heureusement pour elles, la baleine les a recrachées et elles ont ainsi pu sortir vivantes de cet épisode inattendu et particulièrement éprouvant.

«J'ai pensé : "Je suis morte. Je suis morte"»

«On a décidé de se rapprocher. Puis soudain, j'ai vu la baleine sauter et je me suis dit, oh non ! On est trop près», a témoigné l'une des kayakistes sur la chaîne Fox. Elle-même équipée d'une caméra, la miraculée a immortalisé sa chute dans la mer.

Egalement interrogée, Liz Cottriel a rajouté que l'animal était au niveau de son visage, «littéralement». Elle a ensuite expliqué avoir eu l'instinct de «pousser la baleine hors du chemin». Avant de poursuivre : «C'était l'idée la plus étrange. J'ai pensé : "Je suis morte. Je suis morte". Je pensais qu'elle allait s'écraser sur moi. Et la prochaine chose que j'ai vue, c'est que j'étais sous l'eau», a-t-elle expliqué, encore secouée par l'incident.