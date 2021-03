Covid-19 : Anne Hidalgo réclame la fermeture des écoles à Paris

Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce mercredi soir à 20h pour acter un très probable serrage de vis en réaction à l'évolution préoccupante de l'épidémie de Covid-19 en France, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé, ce matin, la fermeture des écoles dans la capitale.

«Je pense que les écoles doivent être fermées car c'est une désorganisation très grande aujourd'hui», a estimé la maire de Paris sur RMC, en indiquant qu'«environ 20.000 élèves» ne sont aujourd'hui «pas en classe soit parce qu'ils sont malades, soit parce que les classes sont fermées».

Selon Anne Hidalgo, ce mercredi 850 classes parisiennes sont fermées. On en dénombrait 246 lundi soir et 473 mardi.

Des écoles face à des taux d'incidence au sommet

Dans la capitale, le taux d'incidence du Covid-19 parmi les jeunes est également très préoccupant, a-t-elle souligné.

Chez les 15-19 ans, on dénombre 850 cas positifs pour 100.000 à Paris. Anne Hidalgo a aussi rappelé que la situation est «très grave» en Ile-de-France, avec «1.500 personnes en réanimation» à l'hôpital.

Elle a reconnu qu'une fermeture anticipée des écoles, avec des parents obligés de garder les enfants à la maison, serait «encore un coup très très dur pour l'économie, pour beaucoup de personnes».

Ecoles fermées, télétravail renforcé

Pour Anne Hidalgo, si cette fermeture des écoles est décrétée, celle-ci doit être conjuguée à un renforcement du télétravail, car «on n'est pas encore au maximum de ce qu'on peut faire» à ce sujet, a-t-elle jugé. Dans le même temps, il faudrait, a-t-elle dit, «absolument accélérer» sur la vaccination.

Pour un collectif d'enseignants, les «stylos rouges», la situation à l'école est à ce point critique, que le groupe a décidé de déposer plainte contre Jean-Michel Blanquer pour «mise en danger de la vie d'autrui».

Le ministre de l'Education est ainsi accusé par le collectif de «ne pas protéger les personnels en contact avec les enfants» qui «répandent le virus» du Covid-19.

«Les enfants répandent le virus et les écoles sont des clusters, c'est acté. On aurait voulu que les écoles ne ferment pas, mais maintenant on n'a pas le choix», a fait savoir Nicolas Glière, son porte-parole, qui revendique 74.200 membres, enseignants et personnels de l'éducation dans la France entière.