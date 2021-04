Coronavirus : le pic de la 3e vague pourrait enfin être atteint en Île-de-France

Frappée de plein fouet par la 3e vague de l'épidémie de coronavirus, l'Ile-de-France paraît désormais avoir passé un pic. Sans pour autant être encore sortie d'affaire.

Depuis deux semaines environ, les contaminations en région parisienne se sont stabilisées et oscillent autour de 670 nouveaux cas hebdomadaires détectés pour 100.000 habitants. La vague qui monte depuis le mois de décembre pourrait enfin avoir été endiguée.

«L'Ile-de-France semble avoir atteint un pic, avec un arrêt de la croissance exponentielle des contaminations», confirme à Cnews l'épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale de Genève Antoine Flahault, ce jeudi 8 avril.

10/11 - Ile-de-France seems reaching its peak, at high levels, in its #COVID19 epidemic activity (R-eff=1.02), and is plateauing in mortality at very high levels, for 7 more days. pic.twitter.com/3s1QfnNDpU

— Antoine FLAHAULT (@FLAHAULT) April 6, 2021