Nanterre : une magistrate sanctionnée pour avoir organisé un faux mariage avec son ex infidèle

Un plan pour le moins rocambolesque. Une juge du tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) âgée de 59 ans a été mise à la retraite d’office pour avoir organisé un faux mariage avec son ex-conjoint infidèle. Elle voulait l'empêcher de se marier avec sa nouvelle compagne.

En 2017, la quinquagénaire a été nommée substitute générale à la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, où elle devait emménager avec le père de ses enfants, avec qui elle était en couple depuis 28 ans. Mais ce dernier ne l’a finalement jamais rejoint.

Et pour cause, après lui avoir avoué qu’il entretenait une liaison avec une autre femme, il a mis fin à leur relation. Mais quelques mois plus tard, la fonctionnaire de justice apprend que son ex-conjoint, avocat du barreau des Hauts-de-Seine, envisage de se marier prochainement, rapporte RTL.

En colère et bien déterminée à empêcher cette union, l’ex-magistrate a alors imaginé un plan, durant plusieurs mois, pour élaborer un vrai-faux mariage avec son ex-compagnon. Elle a réussi à lui dérober son passeport, à obtenir un extrait de son acte de naissance, puis elle a fait une fausse attestation sur l'honneur.

son beau-père dans le rôle du mari

Le jour de la cérémonie, qui s'est tenue le 5 mars 2019 dans une mairie de La Réunion, c’est son beau-père, perruque sur la tête, qui lui a passé la bague au doigt. Une fois l’union scellée, elle a fait enregistrer son nouveau nom de famille. Peu de temps après, son ex-conjoint a alors découvert son stratagème et a porté plainte.

Devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l’ex-substitute générale de la cour d’appel de La Réunion s’est défendue en expliquant qu’il s’agissait d’«une folie romanesque». La femme a été placée d’office à la retraite.