Nice : près d'une tonne d'aliments distribués aux étudiants précaires

Des particuliers et des entreprises de la Principauté de Monaco ont été touchés par la détresse sociale dans laquelle se trouvent de nombreux jeunes étudiants frappés de plein fouet par l’épidémie de Covid-19.

Depuis un peu plus d’un mois, Carine Maiorana et les membres de l’association «Monaco Humanitarian Aid» récoltent des denrées non-périssables pour les étudiants de la capitale azuréenne. Des jeunes qui rencontrent souvent des difficultés pour se nourrir en raison de la crise sanitaire qui a détruit tous les petits jobs sur lesquels ils comptaient pour arrondir leurs fins de mois.

Dans le cadre de l’opération «Sacs Solidaires», ils ont déjà effectué (en mars) deux livraisons de (255kg puis de 645kg) de denrées devant la résidence universitaire Jean-Médecin, à l’Ouest de Nice. «Il y a des pâtes, du riz, des boîtes de conserves mais aussi des produits d’hygiène, des préservatifs ou encore des protections périodiques, explique la présidente de MHA. Dans un premier temps, nous avons sollicité des habitants de Monaco pour les collecter. Mais rapidement, les écoles et les entreprises ont décidé de nous donner un coup de main. D’ici la fin de l’opération, le 30 juin prochain, nous devrions dépasser aisément la tonne de denrées redistribuées».

«A Monaco, les étudiants ne rencontrent pas ce type de difficultés»

Pour Carine Maiarona, cette action est la preuve que la solidarité et la compassion existent à Monaco, derrière l’image d’opulence et de luxe de la principauté. «Chez nous, la situation des élèves français a beaucoup ému, assure-t-elle. Il est vrai qu’en Principauté, les étudiants ne rencontrent pas ce genre de difficultés. Mais ici comme ailleurs, il y a des papas et des mamans qui peuvent s’émouvoir de la détresse de jeunes qui ont l’âge de leurs propres enfants».

Une solidarité entre les deux pays qui s’est également largement illustrée au lendemain du 2 octobre 2020, lorsque la tempête Alex a ravagé le haut pays niçois et plus particulièrement la vallée de la Roya, située tout près du «rocher».