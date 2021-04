Le premier vaccidrive de France ouvre aujourd'hui dans l'Hérault

C'est une première en France. La ville de Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault, va accueillir dès aujourd'hui un vaccidrive, afin d'intensifier la lutte contre le coronavirus.

Ce dispositif, permettant de se faire vacciner sans quitter sa voiture, sera mis en place sur le parking de la clinique Saint-Jean - Sud de France, qui accueille déjà un centre de vaccination «classique». Il a été validé par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie et par la préfecture de l'Hérault.

Concrètement, les personnes désirant recevoir une injection de cette façon devront d'abord prendre rendez-vous via la plate-forme médicale Doctolib. Une fois sur place, ils auront droit à une consultation pré-vaccinale, orchestrée par un médecin, deux infirmière et une secrétaire. Toujours sans quitter leur véhicule, il recevront leur vaccin, et continueront leur route à l'issue des 15 minutes de surveillance obligatoire.

«Je suis très fier que Saint-Jean-de-Védas accueille le premier vaccidrive, a expliqué François Rio, le maire de la ville, à nos confrères de France 3 Occitanie. Les gens vont venir de tout le Sud de la France et les habitants de la commune vont pouvoir trouver des créneaux horaires pour se faire vacciner.»

Grâce à ce vaccidrive, l'édile et la clinique espèrent doubler le nombre de vaccinations effectuées chaque jour, pour se rapprocher des 2.000 injections. Selon les chiffres de l'ARS Occitanie, le cap du million de premières injection a été passé le 10 avril dans la région.

Ce vaccidrive de Saint-Jean-de-Védas pourrait donc permettre d'intensifier encore un peu la campagne, et pourrait inspirer d'autres villes. Ce dispositif est en effet répandu dans plusieurs pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne ou encore Israël. Hier, c'est l'île indonésienne de Bali qui a lancé son premier dispositif de vaccination au volant.