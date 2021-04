Paris : une fête géante «improvisée» dans le parc des Buttes-Chaumont (vidéos)

Un rassemblement au mépris des règles sanitaires. Plusieurs centaines de personnes ont participé ce dimanche après-midi à une fête géante «improvisée» dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris.

Les images captées par plusieurs journalistes présents sur place montrent une foule, composée d'une grande majorité de jeunes, danser et chanter au son de musiques électroniques, émises par un ampli.

C’est la fête ici au Parc des Buttes-Chaumont à Paris, une fête géante s’improvise dans le parc.





Intervention de la sécurité du parc pour mettre fin à cet instant d’un autre temps... #ButtesChaumont pic.twitter.com/e1bV2Zut7I — Remy Buisine (@RemyBuisine) April 25, 2021

Fête improvisée dans le parc des Buttes Chaumont.



De nombreuses personnes présentes.#Paris #party pic.twitter.com/v1I3eonHsE — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) April 25, 2021

Le respect des gestes barrières n'était pas au rendez-vous. Aucune distanciation physique n'a été observée, et les participants étaient nombreux à ne pas porter de masque.

Interrogés, certains jeunes ont expliqué qu'ils avaient envie de retrouver le goût de la «vie d'avant» et de décompresser.

Les agents de sécurité du parc parisien sont intervenus peu avant 19h, horaire de début du couvre-feu, pour mettre fin à cette fête illégale. En raison de la crise sanitaire, les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont en effet interdits et sont passibles d'une amende de 135 euros.