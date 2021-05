Vacances 2021 : voici le montant de l'aide financière pour les 18-25 ans

Un petit coup de pouce pour les jeunes. L'Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) offre une aide financière aux 18-25 ans qui souhaitent partir en vacances cet été.

Le programme, baptisé Départ 18:25, donne accès à une aide pouvant aller jusqu'à 200 euros par an et par personne. A condition que le bénéficiaire s'acquitte d'au minimum 50 euros.

#Départ1825, c'est un dispositif d'aide mis en place pour favoriser le départ en vacances des jeunes. Une opportunité à vivre seul, en couple ou entre amis! #ANCV #Vacancespourtous



Pour en bénéficier, il suffit de réserver un séjour sur le site Les Stations, partenaire du programme. Trois «univers» sont proposés : la montagne (lastationdeski.com), la mer (lastationdusoleil.com) et la ville (lastationinthecity.com). Des locations en France et à l'étranger sont ensuite disponibles. Par exemple, Barcelone, Monaco, la Provence, Dijon...

des Conditions d'éligibilité

Attention : tous les jeunes ne peuvent pas bénéficier de l'aide de l'ANCV. Il faut avoir entre 18 et 25 ans (logique) et résider en France. Il faut également remplir l'un des critères suivants : être étudiant boursier, en contrat d'apprentissage, d'alternance ou en contrat aidé, volontaire en Service Civique, inscrit dans une école de la deuxième chance, bénéficiaire de la Garantie jeunes, suivi par l'Aide Sociale à l'Enfance, ou avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 17.280 euros par an pour une part fiscale. Un simulateur permet de tester son éligibilité.

Les jeunes éligibles n'ont plus qu'à choisir leur destination sur Les Stations. Ils peuvent partir seul, entre bénéficiaires, ou avec des amis non-bénéficiaires. Un autre simulateur calcule le montant total de l'aide par personne (qui varie en fonction du prix du séjour). Par exemple, si trois amies décident de réserver un séjour à la mer à 450 euros, elles bénéficieront chacune de 150 euros d'aide et n'auront plus qu'à payer 50 euros chacune.

En 2020, 3.800 jeunes étaient partis en vacances grâce à ce dispositif.