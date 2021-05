Pourquoi le chef Philippe Etchebest ne rouvrira pas sa terrasse le 19 mai ?

Propriétaire d'un restaurant une étoile Michelin à Bordeaux – appelé Le Quatrième Mur –, le chef Philippe Etchebest a décidé de ne pas rouvrir sa terrasse au public mercredi, comme l'autorise pourtant la première étape du déconfinement. Il s'est expliqué dans le JDD ce dimanche 16 mai.

«Si les gens veulent s'asseoir, ma terrasse sera ouverte mais sans service. Je préfère attendre le 9 juin de pouvoir ouvrir à l'intérieur», a-t-il ainsi expliqué au Journal du Dimanche, regrettant les imprécisions entre les annonces du gouvernement à la télévision et la sortie du décret officiel.

«Il y a toujours un paragraphe non prévu»

«Il y a toujours un paragraphe en plus, non prévu», explique celui qui se dit «extrêmement prudent». Et le juré de Top Chef d'ajouter : «Imaginez-vous rouvrir une grosse machine, refaire une carte, faire revenir tout le personnel mais finalement devoir tout annuler et jeter de la marchandise parce qu'il pleut ? Impossible».

Et si pour lui, «la jauge de 50 % imposée aux terrasses ne veut rien dire», il assure qu'un espacement de 1,50 m entre chaque table est bien plus clair. Pour autant, Philippe Etchebest se réjouit de la réouverture des bars et des restaurants et estime même que l'«on aurait pu rouvrir plus tôt si on avait pris des mesures plus restrictives dès le début».

Interrogé sur la mise en place d'un passe sanitaire, il répond qu'il n'en serait pas choqué : «J'entends parler d'atteintes à notre liberté [...] Nous avons tous un portable qui sait où nous sommes et ce que nous faisons, alors...». Mais pour lui, la solution est surtout d'aller se faire vacciner et ce, dans l'espoir de «revivre en communauté». En attendant, le chef continue la vente à emporter.