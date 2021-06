Paris : transformé en musée, l'Hôtel de la Marine s'apprête à ouvrir ses portes au public

C'est un secret bien gardé, qui fut l'antre des joyaux de la couronne. Rares sont ceux qui ont pu le visiter, l'Hôtel de la Marine – qui trône place de la Concorde à Paris depuis la fin du XVIIIe siècle – s'apprête à accueillir des visiteurs dès samedi prochain. Il doit être inauguré ce jeudi 10 juin par Emmanuel Macron.

Connu pour avoir abrité le garde-meuble de la couronne, avant même la fin de sa construction en 1772, l'Hôtel de la Marine a également hébergé le secrétaire d'Etat à la marine et son état-major après la Révolution, et ce, jusqu'en 2015, date à laquelle le haut commandement de la marine a déménagé dans le nouveau site du ministère de la Défense, à Balard (15e).

Depuis plus de dix ans, plusieurs projets ont été lancés pour que le somptueux bâtiment de la place de la Concorde accueille le public et réintègre sa place au coeur de la vie des Français, jusqu'à imaginer qu'il devienne un haut lieu de la gastronomie. Après près de 4 ans de travaux, il a finalement été transformé en musée, qui sera ouvert à tous 362 jours par an.

Là, dès le samedi 12 juin, les visiteurs pourront déambuler gratuitement dans les deux cours – la cour d'honneur et la cour de l'Intendant – et/ou visiter sur réservation une partie de l'Hôtel de la Marine, restauré dans les moindres détails, pour montrer ce qu'étaient le garde-meuble de la couronne et les appartements de l'intendant à la fin du XVIIIe siècle.

Une restauration «à l'identique»

Et la force de cet immense chantier débuté en 2017 est justement d'avoir restitué les espaces, la décoration et le mobilier à l'identique, tels qu'ils existaient à cette époque. Pour cela, un travail d'orfèvre a dû être réalisé, d'abord dans la recherche des matériaux et mobiliers d'époque et ensuite, dans les techniques et savoir-faire ancestraux utilisés à nouveau dans le cadre de cette restauration.

Un travail rendu possible grâce aux inventaires du mobilier du Garde-Meuble, qui a tout simplement permis d'identifier la plupart des meubles et tissus présents dans l’Hôtel de la Marine au XVIIIe siècle. Certaines pièces ont même dû être récupérées dans d'autres musées français, comme certains tableaux ou encore le grand cabinet d'audience du bureau de l'intendant, qui ont été prêtés par le Louvre.

Et alors que les lieux semblent avoir été particulièrement bien conservés, avec des parquets, cheminées et autres carrelages restés en parfait état, l'idée est désormais d'en faire profiter un maximum de personnes. Et à la question de savoir si elle n'a pas peur que l'ouverture au public vienne abîmer ce qui est longtemps resté intact, Delphine, la directrice de la conservation des monuments et des collections du site répond : «je ne vois pas l'intérêt de faire mon métier [de convervatrice] si ce n'est pas pour montrer les choses [que l'on a conservées]».

Deux parcours proposés

Une collection riche et très rare qu'il sera donc possible de découvrir via deux parcours de visite – un court et un plus long – adaptés au temps de chacun. Le premier comprend une visite d'environ 45 minutes des salons d'apparat et de la loggia (pour 13 euros), alors que le grand tour comprend une visite de plus d'une heure et demi dans les appartements de l'intendant (pour 17 euros).

Dans les deux cas, un casque connecté – baptisé «le confident» – sera remis aux visiteurs, afin qu'ils puissent profiter d'une visite immersive. Véritable «compagnon de visite», le casque a recourt à une technologie en son binaural permettant de redonner vie aux espaces et aux personnages qui ont habité ces lieux. Pour l'instant disponible en 3 langues, il le sera bientôt en 9.

Enfin, les visiteurs pourront également se restaurer dans l'un des deux espaces de restauration, mis à la disposition de tous les publics. D'un côté, le café Lapérouse où seront vendus les pâtisseries de Christophe Michalak, et le restaurant La Marine, qui servira des plats signés du chef Jean-François Piège.

Un budget de 135 millions d'euros

Au total, 135 millions d'euros ont été nécessaires pour rendre ses lettres de noblesse à l'Hôtel de la Marine, dont une grande partie vient du mécénat de la fondation Al Thani du Qatar, qui possède une collection d'oeuvres d'art et qui accompagne des initiatives artistiques dans le monde entier. Une partie du premier étage sera d'ailleurs consacré à cette fondation.

Par ailleurs, 24 millions d'euros ont pu être financés grâce aux affiches publicitaires qui ont recouvert le chantier de 2017 à aujourd'hui, et 30 millions d'euros ont été empruntés et seront notamment remboursés grâce à la location des 2e, 3e et 4e étages du bâtiment. Et pour la petite anecdote, la Fédération internationale de football (FIFA) a déjà prévu d'y installer certains de ses bureaux.