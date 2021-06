Corse : la pollution aux hydrocarbures qui menaçait la côte s'éloigne

La Corse est soulagée : la nappe d'hydrocarbures qui s'approchait de ses côtes est en train de s'éloigner vers le large. Des navires de la marine procèdent actuellement à des opérations de récupération.

Les hydrocarbures, qui formaient dans l'eau une masse noire et polluante, ont été repérés pour la première fois ce 11 juin au large de Solenzara, à l'est de l'île. Ils se sont ensuite très vite déplacés à seulement 800 mètres des plages.

Cette pollution ne s'est pas formée par hasard. Elle serait éventuellement due à un «dégazage» : une opération illégale consistant, pour un navire, à vidanger ses cuves d'hydrocarbures en pleine mer. De la «délinquance écologique», selon Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique présente en Corse ce 12 juin. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime. Pour l'instant, trois navires nécessitent des investigations, a indiqué le colonel Jean-Guillaume Remy, commandant du groupement Méditerranée.

Si la Corse est un peu plus rassurée, les autorités continuent d'être prudentes. «La situation peut changer en fonction de la dérive et des courants», a prévenu Christine Ribbe, capitaine de frégate et porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée. Le plan protection du littoral Polmar-Terre déclenché ce 12 juin est donc maintenu. La pêche et l'accès aux plages restent interdits sur une quarantaine de kilomètres.

Cette pollution aux hydrocarbures fait partie des plus importantes constatées par les autorités françaises depuis trois ans. Un phénomène qui inquiète beaucoup les ONG, car les hydrocarbures sont difficiles à dissoudre et ont des conséquences désastreuses sur la faune et la flore des littoraux.