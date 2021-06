«Les Energies renouvelables pour les nuls» : comment tout comprendre sur les enjeux énergétiques

Comment fonctionnent les panneaux solaires ? Qu’est-ce que la biomasse ? Quels sont les principaux pays producteurs et consommateurs d’énergies renouvelables ? Coûtent-elles plus cher que les énergies fossiles ? Tant de questions auxquelles Eric Scotto et Arnaud Leroy tentent de répondre dans leur ouvrage «Les Energies renouvelables pour les nuls», paru le 22 avril.

Les débats sur les énergies renouvelables persistent toujours. Prix, mise en œuvre, infrastructure, protection de la biodiversité… Des sujets complexes qui divisent mais qui restent essentiels pour bien comprendre les enjeux autour de l’énergie en France et dans le monde.

Eric Scotto, co-fondateur de Akuo Energy, producteur français et indépendant d’énergie renouvelable, et Arnaud Leroy, PDG de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), tentent d’apporter un éclairage sur ce que sont les énergies renouvelables, comment elles fonctionnent, et sur les enjeux économiques, politiques et environnementaux qui y sont reliés. «L’idée était de se dire qu’on est à l’heure du choix. Quel modèle énergétique souhaite-t-on avoir pour le futur ? Il est important pour nous que tous les citoyens français, puissent avoir à leur disposition un ouvrage pédagogique, une espèce de boîte à outil qui leur permette de bien comprendre les enjeux de cette transition», explique Eric Scotto à CNEWS.

Promouvoir un modèle «décentralisé»

L’un des principaux défis réside, selon les auteurs, dans la mise à disposition d'informations objectives pour les citoyens et la lutte contre les idées reçues et la désinformation sur les énergies renouvelables. Intermittentes, trop chères, créatrice de nuisance sonore, dangereuse pour la biodiversité… Les critiques sont nombreuses contre ces énergies, mais les institutions, notamment le ministère de la Transition écologique, l’Ademe, et ce livre «Pour les nuls», tentent de les nuancer, voire de les déconstruire.

«Dire que les panneaux solaires ne sont pas recyclables, c’est un mensonge, affirme le PDG d’Akuo Energy. Les détracteurs propagent des fake news parce qu’ils sont à la solde d’un modèle qui ne veut pas mourir, un modèle centralisé à base d’énergies fossiles qui doit faire sa transition.» Or les énergies renouvelables ont aussi pour objectif de produire de l'énergie au coeur des territoires, au plus près des habitants, un régime donc décentralisé et avec une consommation énergétique plus sobre.

Divisé en huit parties et trente-six chapitres, «Les Energies renouvelables pour les nuls», recèle de nombreuses données et chiffres. Le préféré d’Eric Scotto : 93% des Français se disent favorables au développement des énergies renouvelables, selon un sondage OpinionWay pour l’Ademe de septembre 2018, qui indique pour lui que, malgré les oppositions et les critiques, le développement des énergies renouvelables fait presque consensus au sein de la population française.

Cet ouvrage, véritable guide qui mêle définitions, schémas, éclairages d’experts, de chercheurs, en sciences comme en politique, donne un aperçu de ce que sont la production et la consommation d’énergie à l’échelle mondiale. En Amérique centrale et du Sud, par exemple, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2018 est de 68%, contre 34,4% en Europe, et 22,6% en Amérique du Nord. La production de l’électricité issue des énergies renouvelables représente désormais 25% de la production totale du monde. Des chiffres encourageants, mais qui ne suffiront pas, en l’état, à atteindre l’objectif fixé par l’Accord de Paris en 2015, qui est de limiter l’augmentation de température de la Terre à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Des gestes quotidiens

Si l’Europe se veut «très volontariste», avec des objectifs ambitieux d’un point de vue énergétique, Eric Scotto estime qu’il «faut arrêter avec cette inertie», et que «tous, politiques, administrations et citoyens travaillent collectivement, pour que tous les projets sur les énergies renouvelables puissent sortir plus rapidement».

Merci @josegarciaoff, le parrain de la @fondationakuo, d'avoir répondu à trois questions sur "Les énergies renouvelables pour les Nuls !" pic.twitter.com/kgtcrsIQtz — Pour les Nuls ! (@pourlesnuls) May 23, 2021

Malgré toutes ces débats d’ordre plus politique, économique voire idéologique, les citoyens peuvent aussi, par de petits gestes quotidiens, aller vers plus de sobriété énergique, l’un des aspects essentiels de la transition vers un nouveau système plus écoresponsable.

«Le soir, éteignez votre téléphone portable. C’est fondamental car le digital est devenu l’un des plus grands émetteurs de carbone. Eteindre sa box la nuit permet aussi de faire des économies. Faire tourner le lave-linge à midi, quand il y a plus d’énergie renouvelable, plutôt que la nuit…», conseille l'expert Eric Scotto pour qui, adhérer aux énergies renouvelables, c'est avant tout faire preuve de bon sens.

«Les Energies renouvelables pour les nuls», de Eric Scotto et Arnaud Leroy, Editions First, 422 pages, 22,95€