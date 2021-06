6 Français sur 10 favorables à un référendum pour limiter l’immigration

Faut-il organiser un référendum en France pour limiter l’immigration ? Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS dévoilé ce jeudi 17 juin, plus de six Français sur dix y sont favorables.

Cette étude a été menée sur un échantillon de 1.000 personnes représentatives de la population française de plus de 18 ans, via un questionnaire en ligne. Plus précisément, 62% des Français sont pour (avec 35% de personnes «tout à fait favorables» et 27% de «plutôt favorables»).

À l’inverse, 19% des sondés sont totalement contre la mise en place d’un référendum sur l’immigration. A celles-ci s'ajoutent 18% de sondés qui y sont plutôt opposés, soit au total 37% de personnes défavorables à cette idée.

Les femmes approuvent un peu plus le référendum que les hommes, à 63% contre 62%. Côté classe d’âge, les jeunes de 18 à 24 ans sont partisans de ce vote à 68% contre 60% chez les 25-34 ans, 63% chez les 35-49 ans, et 58% chez les 50-64 ans.

Les résultats de ce sondage sont sans appel en fonction de la proximité politique des sondés : à gauche, 61% des personnes désapprouvent la tenue d’un référendum sur l’immigration, et cela monte même à 66% chez les proches d’Europe Écologie-Les Verts. Au centre, pas de réponse majoritaire, avec 50% pour et 50% contre. Enfin, 93% des sondés proches de la droite se disent favorables à ce référendum, et 98% pour l’extrême droite et le Rassemblement national.

L'immigration de moins en moins acceptée en France

Lors d’une réunion ministérielle la semaine dernière sur la question, en présence d'Emmanuel Macron, un conseiller du président a affirmé que «le taux d’acceptabilité de l’immigration dans notre pays est de plus en plus bas». En France, la question de l’immigration reste épineuse, et la politique du gouvernement souvent critiquée en la matière. Emmanuel Macron a donc récemment demandé un tour de vis, notamment sur l’expulsion des étrangers en situation irrégulière.

Interrogé ce mercredi à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a toutefois revendiqué un renforcement des contrôles aux frontières ces quatre derniers mois. Il signale notamment 20.000 arrestations d'étrangers en situation irrégulière à la frontière italienne, et 15.000 à la frontière espagnole, soit «4 fois» et «5 fois plus que par le passé».

La tenue d’un référendum sur l’immigration est une idée qui a déjà été portée par des élus de la droite et de l’extrême droite. C’est notamment l’une des mesures phares de Marine Le Pen, et même la première décision qu’elle pendrait si elle était élue présidente de la République, comme elle l'a répété à plusieurs reprises.

En décembre dernier, Xavier Bertrand, candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France, avait aussi soumis l’idée d’une réforme de la Constitution sur les thèmes de la laïcité et de l’immigration, dans l'objectif de lutter contre l’islamisme radical.