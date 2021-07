Discothèques : une opération «une vaccination, une entrée offerte» lancée

Près de 16 mois après leur fermeture avec la propagation du Covid-19, les discothèques peuvent de nouveau ouvrir leurs portes à partir de ce vendredi. Afin d’inciter les jeunes à se faire vacciner, deux syndicats ont décidé d’offrir l’entrée.

Avec l'opération «une vaccination, une entrée offerte», l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie (Umih) et le Groupement national des indépendants (GNI) souhaitent «prouver au gouvernement» que les discothèques et établissements de nuit sont un «maillon essentiel dans la vaccination des jeunes», a confié au Parisien Jérôme Guilbert, dirigeant du GNI.

«Nous avons une force de frappe énorme, a-t-il assuré. Que l’État nous considère enfin comme des alliés et non pas comme des voyous!», a-t-il ajouté.

Au moins une dose de vaccin contre le Covid-19

Pour obtenir une entrée gratuite dans un établissement, le client doit montrer la preuve d’au moins une injection de vaccin contre le Covid-19. Cela fonctionne aussi pour les personnes ayant reçu leur deuxième dose, a ajouté le média francilien.

En revanche, pour accéder à la piste de danse, les clients devront tout de même satisfaire au pass sanitaire et avoir reçu deux doses depuis 14 jours ou bien être négatif à un test antigénique ou PCR datant de moins de 48 heures.

Malgré l'impatience du secteur, certains patrons ont finalement fait le choix d'attendre la rentrée pour rouvrir, considérant le protocole sanitaire comme trop contraignant, et estimant que la fréquentation allait surtout se concentrer sur les stations balnéaires et les lieux de vacances.