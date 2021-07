14 juillet : les réactions de McFly et Carlito après leur vol avec la patrouille de France

Ils ont respecté leur gage. À l'occasion du traditionnel défilé du 14 juillet, les deux vidéastes McFly et Carlito ont embarqué à bord d'avion de la patrouille de France et ont survolé les Champs Elysées. Une mission qui leur avait été confiée à la suite d'une vidéo réalisée avec Emmanuel Macron quelques semaines plus tôt.

Mais il semblerait que ce qui devait être un gage plutôt négatif se soit transformé en expérience inoubliable pour le duo. Ainsi, à la descente de l'avion, McFly et Carlito ont donné leurs premières impressions.

«Sensations incroyables c'était effectivement un privilège de fou», écrit Carlito, de son vrai nom Raphaël Carlier, sur Twitter. «Je suis choqué, je me suis pris des G dans la gueule, c'était un vrai gage», raconte son acolyte en story Instagram.

Sensations incroyables c’était effectivement un privilège de fou, on était dans les avions 6 et 8 sur l’extérieur droit.



Merci à nos pilotes et à l’ @Armee_de_lair , aussi pros que chaleureux, j’oublierai jamais.



On a honoré notre gage hâte de voir la fin côté président https://t.co/q2U6Wp5mrI — Carlito le turlupin du net (@Raphael_Carlier) July 14, 2021

Au tour d'Emmanuel Macron ?

Les deux hommes ont également tenu à rendre un hommage appuyé aux pilotes de la patrouille de France. «Très bienveillants, ils ont pris le temps de nous expliquer, nous mettre à l'aise, ils respectent YouTube et surtout savent transmettre leur passion», écrit Carlito sur une story sur Instagram. McFly, de son côté, demande aux internautes de s'intéresser au travail de l'armée de l'air : «ils sont tellement forts, vous n'imaginez pas à quel point c'est incroyable ce qu'ils font».

Mais ni l'un ni l'autre n'a perdu le nord après cette expérience. En effet, s'ils avaient pour gage de monter dans ces avions si particuliers, Emmanuel Macron devait en retour prononcer un discours avec les portraits des influenceurs derrière lui. «Maintenant c'est au tour de monsieur le président», s'est amusé McFly. Carlito assure quant à lui avoir «hâte» que cela se produise. Cependant, aucune annonce concernant une éventuelle prise de parole du chef de l'Etat ce 14 juillet n'a pour le moment été effectuée de la part de l'Elysée. Il faudra, semble-t-il, se montrer patient.