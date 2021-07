Féminicide dans le Var : un corps sans vie correspondant au suspect retrouvé, en cours d'identification

Un homme, suspecté d'avoir tué une femme dans le Var et d'avoir ouvert le feu sur un gendarme dimanche, est retranché dans la ville de Gréolières (Alpes-Maritimes). Un corps sans vie, semblant être celui du suspect, a été retrouvé ce mardi par les gendarmes dans la zone de recherches, où d'importants moyens ont été déployés.

Le corps découvert par les militaires correspond aux niveaux vestimentaire et physique à l'homme recherché. L'identification biologique est néanmoins en cours.

«Des enquêteurs se sont présentés (dimanche) pour auditionner une personne suspectée d'être impliquée dans un homicide dans le Var. Au début, l'homme a accepté mais il a ensuite refusé d'être auditionné et s'est retranché dans sa maison», a expliqué une source proche de l'enquête à l'AFP.

Les forces d'élite du GIGN d'Orange (Vaucluse) se sont alors déployées dans le village et l'homme a tiré sur un gendarme dans la soirée, «mais sans le blesser», a précisé cette source. Une centaine de gendarmes et trois hélicoptères ont aussi été mobilisés.

L'individu recherché est suspecté de l'homicide d'une femme de 32 ans, tuée d'une balle dans la tête au Plan-de-la-Tour, une commune surplombant le golfe de Saint-Tropez, dans le Var.

Sur Twitter, la gendarmerie des Alpes-Maritimes a demandé aux habitants de Gréolières et de ses environs d'«(éviter) le secteur» et de ne pas gêner «l'action des forces de sécurité». Aucun confinement de la commune n'est réalisé, mais des mesures de précaution sont prises pour protéger les habitants et permettre le travail des gendarmes. Un appel à témoins a été diffusé pour retrouver le suspect.

#Appel à temoin



Intervention à #Gréolières.



Si vous disposez d'informations, contacter la @Gendarmerie_006 au 04 93 18 43 41. pic.twitter.com/7pJNiC6spU — Gendarmerie des Alpes-Maritimes (@Gendarmerie_006) July 19, 2021

Appel à se rendre

Les recherches sont rendues difficiles par la topologie de la zone, escarpée et boisée. La présence de grottes (plus de 90 sur le périmètre) rend également la traque complexe. Le PGHM est ainsi mobilisé sur le terrain. «Nous n’avons pas de motif de penser qu’il a quitté le secteur», même si aucune hypothèse n’est exclue, a précisé en conférence de presse le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le colonel Nasser Boualam.

Les autorités ont appelé le forcené à se rendre : «Il faut savoir déposer les armes et se livrer. C’est la meilleure des solutions, pour lui et sa famille», a ainsi avancé Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes. «Nous ferons tout pour le retrouver sain et sauf».