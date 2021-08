Covid-19 : les enfants de moins de 12 ans bientôt vaccinés ?

Quelque 50.000 petits Français contaminés chaque jour en septembre : telle est la projection alarmiste de l'Institut Pasteur. Selon les scientifiques, si la vaccination se poursuit à ce rythme, le Covid-19 continuera d'infecter environ 100.000 personnes toutes les 24 heures à la rentrée scolaire... Dont la moitié d'enfants et d'adolescents.

En cause ? Le variant Delta et son extrême contagiosité. Pour limiter sa circulation, de nombreuses voix s'élèvent donc afin de demander la vaccination des plus petits. Pour l'instant, seuls les plus de 12 ans peuvent recevoir une dose, et l'accord d'un des parents est nécessaire jusqu'à 16 ans. Mais l'ouverture de la vaccination aux moins de 11 ans recueille de plus en plus de partisans.

D'abord, il s'agit d'une catégorie de population particulièrement exposée au variant Delta. Pour autant, attention aux idées reçues, «nous ne constatons pas que le variant Delta prend pour cible spécifique les enfants», a confirmé l'experte américaine de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Maria Van Kerkhove. Concrètement, si le taux d'infection est très élevé chez les petits, c'est surtout parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. «Le variant Delta touche essentiellement des personnes non vaccinées», a résumé en ce sens pour CNEWS le pédiatre Robert Cohen. «Et parmi les populations non vaccinées, on va avoir des enfants, et des adolescents», a-t-il ajouté.

des petits «en première ligne» ?

A l'heure actuelle, 29% des 12-17 ans sont entièrement vaccinés, et 54% ont reçu au moins une dose. Mais les moins de 11 ans, non éligibles à la vaccination sauf cas paticuliers, ne sont pas «protégés» contre le virus, selon les partisans de leur vaccination. Pourtant, ils seront «en première ligne» dès la rentrée, a souligné l'enseignante-chercheuse Mélanie Heard dans une tribune publiée dans Le Monde. «Deux facteurs renforcent aujourd'hui la fragilité» des plus jeunes, écrit-elle. «La contagiosité accrue du variant Delta, et la vaccination des classes d'âge plus âgées, mieux vaccinées qu'eux, qui accroît de ce fait la pression de ce virus sur eux.»

Mais est-ce utile de vacciner les petits, alors que très peu d'entre eux développent une forme grave ? A cette question, certains scientifiques répondent par la logique. Car si les enfants ne sont généralement pas hospitalisés suite au Covid-19, les exceptions existent. Et si plus d'enfants sont infectés, par proportionnalité, plus d'enfants risquent de développer une forme grave. Une vaccination permettrait donc selon eux d'éviter ce problème.

des Essais cliniques aux Etats-Unis

Pour le moment, la vaccination des moins de 12 ans est de toute façon loin d'être actée. Elle ne sera pas autorisée sans une batterie de tests réglementaires, destinés à vérifier qu'elle est bien efficace et non dangereuse pour les petits. Pfizer et Moderna ont commencé leurs essais cliniques aux Etats-Unis. Selon le docteur Anthony Fauci, qui coordonne la lutte scientifique contre le Covid-19 Outre-Atlantique, les premiers résultats seront disponibles avant l'hiver. «Mais cela ne veut pas dire que tout sera autorisé d'un coup», a-t-il prévenu. «Il faudra l'autorisation de l'Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA)».

La FDA pourrait ensuite transmettre les données à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour une éventuelle autorisation en Europe. Mais pour l'instant, la priorité reste la couverture vaccinale des plus de 12 ans, et l'octroi d'une dose de rappel aux personnes les plus fragiles. La France est alignée avec le reste du monde sur ce point. Hormis la Chine, où le vaccin Sinovac est autorisé à partir de 3 ans, aucun autre pays n'a validé de vaccin pour les très jeunes enfants.

A noter que 0,2% des moins de 11 ans en France ont tout de même reçu leurs deux doses. Il s'agit d'enfants présentant des maladies graves, les rendant très vulnérables au Covid-19. La Société Française de Pédiatrie avait du reste recommandé leur vaccination dans un avis.