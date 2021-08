Etats-Unis : l'ouragan Ida, «extrêmement dangereux», a touché terre en Louisiane

L'ouragan Ida a touché terre en Louisiane, ce dimanche 29 août, seize ans jour pour jour après les ravages de Katrina, apportant avec lui des vents soufflant jusqu'à 240 km/h qui en font un des épisodes météorologiques les plus puissants des dernières décennies à frapper cette région du sud des Etats-Unis.

«Trouvez l'endroit le plus sûr de votre maison et restez-y jusqu'à ce que la tempête soit passée», a tweeté le gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards, juste après l'impact peu avant midi (17H00 GMT).

Les effets d'Ida se faisaient déjà sentir plus loin dans les terres, avec plus de 120.000 foyers privés d'électricité à la mi-journée selon le site spécialisé poweroutage.us, et le niveau de l'océan mesuré plus d'un mètre et demi au-dessus de sa moyenne habituelle haute à plusieurs endroits, rapporte le Centre américain des ouragans (NHC).

«Les prochaines 24 à 36 heures vont être absolument cruciales pour nous, ici en Louisiane», avait averti plus tôt sur CNN le gouverneur, disant «croire» que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 allait «tenir».

Plus de 10.000 personnes évacuées à Cuba

L’ouragan de catégorie 1 avait touché terre, vendredi 27 août au soir, dans la province de Pinar del Rio, dans l’ouest de Cuba, avec de fortes pluies, et des vents soutenus de 130 km/h, a fait savoir l’Institut de météorologie de Cuba (Insmet).

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées et l’électricité a été coupée de manière préventive, dans cette région devenue épicentre de l’épidémie de coronavirus sur l’île. Dans la capitale, La Havane, proche de cette province, le transport public avait été suspendu par précaution dès la mi-journée, et des milliers de personnes avaient été évacuées.

L'ouragan se déplace vers le nord-ouest à une vitesse de 24 km/h. Il avait auparavant traversé l’île de la Jeunesse, au sud de l’île principale de Cuba, mais les vents et les pluies qu’il a provoqués n’ont entraîné que des dégâts mineurs dans l’agriculture et sur des logements dont le toit a été arraché.

1.800 morts en 2005

Face à l'arrivée d'Ida, Joe Biden a approuvé vendredi une déclaration d’état d’urgence pour la Louisiane afin d’apporter une «assistante fédérale» aux efforts de préparation, des ordres d’évacuations volontaires et obligatoires ayant été décrétés dans certains endroits.

C’est un défi extrême pour notre Etat », s’est inquiété le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, alors que son Etat fait actuellement face à une nouvelle flambée de Covid-19, qui met à mal le fonctionnement des hôpitaux.

La Louisiane est fréquemment touchée par les ouragans et n’a pas encore totalement pansé les plaies infligées par le traumatisme de 2005, lorsque Katrina avait ravagé la Louisiane, faisant plus de 1 800 morts. Lors de cet épisode traumatique, La Nouvelle-Orléans avait été inondée à 80 % après que des digues protégeant la ville avaient cédé.