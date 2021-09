Sondage : 57% des Français soutiendraient le coming-out d'un proche

Une enquête dévoilée cette semaine par l'institut de sondages YouGov a évalué la façon dont les habitants de huit pays réagiraient si un membre de leur famille faisait son coming-out. La France se classe en dernière position.

«Comment réagiriez-vous si votre enfant, votre frère, votre soeur ou un autre membre proche de votre famille faisait un coming-out gay, lesbien ou bisexuel ?». Voilà la question posée par la société de sondage britannique à plus de 10.000 personnes en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, au Danemark, en Suède, en Allemagne, aux Etats-Unis et en France.

85% of Britons would be supportive if a family member came out as lesbian, gay or bisexual. How this compares to different western countries:





91% would be supportive



85%



82%



80%



77%



75%



66%



57%https://t.co/vE7vL3czFA pic.twitter.com/OtVvZ0QN8h

— YouGov (@YouGov) August 31, 2021