11-Septembre : le témoignage inédit d'un Français qui a aidé les sauveteurs américains

Manuel Carvalho, directeur de l'Unité mobile de premiers secours de l'Essonne (UMPS 91), est l'un des cinq Français qui a prêté main forte aux sauveteurs américains après les attentats du 11 Septembre 2001. Vingt ans après les faits, il témoigne dans CNEWS.

Avec quatre sauveteurs et trois chiens, il s'est rendu sur place alors que les Etats-Unis n'avaient pas fait appel à l'aide internationale. C'est grâce à l'appui des sauveteurs américains que l'unité a pu obtenir les accréditations nécessaires. «L'hypothèse d'être refoulée par l'administration américaine était envisagée, ces gens nous ont aidés», explique-t-il. «Au moment où on rentre dans le site, on est applaudi par les pompiers new-yorkais [...] Ca avait une très forte symbolique», ajoute Manuel Carvalho.

Pour le sauveteur, l'arrivée sur les lieux du drâme est «un choc» : «On se retrouve sur le site d'attentat le plus violent jamais connu, il faut garder les esprits clairs et c'est pas toujours simple». Manuel Carvalho est également marqué par l'odeur. «C'est une odeur qui est terrible parce que c'est une odeur qui est entremêlée de chair et de métal, qui vous prend à la gorge», raconte-t-il. Et de poursuivre : «On ne reconnaît pas les rues, tout est effondré, il faut prendre ses repères et commencer à travailler».

«On est sur une scène apocalyptique»

L'unité ne retrouve malheureusement aucun survivant. «On est sur une scène apocalyptique. Dès que vous tournez la tête à droite ou à gauche, quelque chose vous rappelle qu'il y a des morts par centaines, voir par milliers», se souvient Manuel Carvalho.