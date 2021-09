Voici 6 façons d'augmenter de manière naturelle sa dopamine

La dopamine est un neurotransmetteur libéré par le cerveau qui procure un sentiment de plaisir et de satisfaction. Quand cette substance chimique n’est pas suffisamment sécrétée, cela entraîne de la fatigue, un manque d'énergie ou encore des troubles de la concentration.

Heureusement, il existe plusieurs façons d’augmenter naturellement sa dopamine afin d’éviter ces désagréments.

Faire attention à son alimentation

Un premier conseil sera de privilégier les aliments riches en tyrosine, un acide aminé qui stimule la production de dopamine.

On en trouve dans les bananes, le chocolat, les avocats, les graines de sésame et de citrouilles, les amandes, ou encore les œufs et les fromages.

CARESSER UN ANIMAL

Plusieurs études ont démontré que le fait de caresser un chien, un chat, ou tout autre animal de compagnie, entraîne un sentiment d’apaisement. Et pour cause, ce geste favorise la libération de plusieurs hormones liées au bonheur : l'ocytocine, la sérotonine, et la dopamine.

Pratiquer une activité sportive

Les sportifs le savent, pratiquer une activité physique régulièrement procure une sensation de bien-être. Et celle-ci est due à la libération de dopamine pendant ou après l’effort. Mais ce n’est pas seule à être activée lors des séances.

Les endorphines, qui ont une action analgésique (diminution de la douleur) et anxiolytique, l’adrénaline, qui donne un coup de fouet à l'organisme, et la noradrénaline, une hormone connue pour favoriser la perte de graisse, sont également de sortie.

PRENDRE UNE DOUCHE FROIDE

Il est d’autre part recommandé de se jeter à l’eau (froide). En effet, prendre une douche froide - environ 14 degrés - peut considérablement augmenter notre taux de dopamine, qui est produite par les neurones dopaminergiques, situés dans la substance noire du cerveau.

En outre, l’eau froide redynamise la circulation sanguine, renforce e système immunitaire, permet de conserver la fermeté et l'élasticité de sa peau, et favorise le sommeil.

S’exposer à la lumière naturelle

Autre réflexe à avoir : s’exposer régulièrement à la lumière extérieure. En effet, cette dernière amplifie la production de dopamine par la rétine. C’est pour cette raison qu’en hiver, quand le soleil se fait rare, le moral a tendance à fléchir.

Ecouter de la musique

Enfin, prenez le temps d’écouter régulièrement vos morceaux favoris. La musique diminue le taux de cortisol, l'hormone du stress, et déclenche le noyau cérébral accumbens, responsable de la libération de la dopamine, explique sur son site la Clinique de gestion du stress et de l'anxieté (CGSA).