Guadeloupe : tous les élèves reprennent le chemin de l’école ce lundi

En Guadeloupe, la rentrée avait été repoussée au 14 septembre, dix jours après les écoles de l’Hexagone, en raison de la quatrième vague de la pandémie, mais avec une majorité de cours à distance. Ce lundi, tous les élèves vont pouvoir retourner à l’école, mais tout de même avec certaines restrictions.

Jusqu’ici, les élèves de primaire avaient classe en présentiel une demi-journée par semaine par groupe de cinq, et le reste des cours étaient dispensés à distance. Dès ce lundi, ils vont ainsi pouvoir tous retourner à l’école, et le niveau 4 du protocole sanitaire défini par le gouvernement (le plus élevé, qui correspond à une forte circulation du virus) va s’appliquer.

Ainsi, les enfants en classe de 4ème, 3ème, et les lycéens auront des cours en format hybride, à la fois en présentiel et à distance, avec une jauge de 50% à respecter en classe. Le port du masque sera obligatoire pour tous, élèves et professeurs, en intérieur comme en extérieur, et la désinfection et l’aération des salles seront renforcées. Pendant la pause déjeuner, le brassage doit être limité par niveau et par classe dans le premier degré. Enfin, au premier cas de Covid-19, les classes de primaire devront fermer pour sept jours. Un «aménagement» sera «possible pour le second degré (collège et lycée) en fonction du nombre d’élèves vaccinés», précise l’Académie de Guadeloupe dans un communiqué.

«Les écoles et établissements de Saint-Martin appliqueront le niveau 3 du protocole et ceux de Saint-Barthélemy continueront d’appliquer le niveau 2 du protocole», a -t-elle également précisé. En niveau 3, seuls les lycéens ont des cours hybrides, et les classes en présentiel sont garanties pour tous avec le niveau 2 du protocole.

Si l’épidémie de coronavirus entame sa décrue, les indicateurs restent toutefois élevés en Guadeloupe. Le département présente un taux d’incidence de 138 cas pour 100.000 habitants, bien au-dessus de la moyenne nationale (63 cas). Selon les données de CovidTracker, moins de 30% de la population guadeloupéenne a reçu une dose de vaccin. C'est l'une des couvertures vaccinales les plus faibles de France, avec la Guyane.

«Nous devons accélérer la vaccination afin de protéger les plus fragiles mais aussi créer une immunité collective dans notre archipel», a indiqué l’ARS de Guadeloupe dans son point de situation hebdomadaire sur la pandémie.