Mort de Bernard Tapie : les réactions se multiplient

Atteint d’un double cancer à l’estomac et à l’œsophage depuis trois ans, Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre à l’âge de 78 ans. Les réactions de soutien venant de différents milieux se multiplient.

Les premières réactions sont bien-sûr venues de sa famille. Le fils de l’ancienne figure emblématique de l’OM, Stéphane Tapie, a ainsi rendu hommage au «Phénix» sur Twitter.

Au revoir mon Phénix pic.twitter.com/wRmqDoDyeh — Stéphane Tapie (@TapieStephane) October 3, 2021

Mais le monde politique, qui l'a accueilli un temps, a également été prompt à réagir. «La première image qui me vient, c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l'entreprise aussi. Bref, un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu'on l'a vu aussi contre la maladie. Il a lutté pied à pied, comme le combattant qu'il a toujours été», a fait savoir le Premier ministre Jean Castex.

L'ancien président Nicolas Sarkozy a salué son «énergie indomptable» et sa «grande empathie».

Le maire de la ville de Marseille, Benoît Payan, a salué l’ancien président de l’Olympique de Marseille, qui a permis au club phocéen de remporter l’unique Ligue des Champions de l’histoire du football français en 1993.

Bernard Tapie, à jamais Marseillais pic.twitter.com/9u9oaCbvNG — Benoît Payan (@BenoitPayan) October 3, 2021

Le sénateur français Rachid Temal a également apporté son soutien à la famille Tapie, en mémoire à l’ancien homme d’affaires, qui a également été député européen entre 1994 et 1997.

Entrepreneur, parlementaire, ministre, animateur de télé, artiste, et président de @OM_Officiel ! pic.twitter.com/8LFdYHdBHd — Rachid Temal (@RachidTemal) October 3, 2021

Le député et conseiller départemental des Alpes Maritime Eric Ciotti a aussi twitté pour rendre hommage à Bernard Tapie.

Hommage à Bernard Tapie qui vient de nous quitter après un long et courageux combat contre le cancer.





Aimé ou détesté, il ne laissait personne indiffèrent. pic.twitter.com/StibGs0WYJ — Eric Ciotti (@ECiotti) October 3, 2021

Le maire de Nice, Christian Estrosi, regrette la disparition «d’un ami».

Bouleversé par la disparition de mon ami Bernard Tapie. Il était pour moi un exemple de dépassement de soi. Au travers de cette force incroyable, il nous aura donné, à tous, une extraordinaire leçon de vie malgré l'acharnement qu'il a subi de toute part. Un véritable phoenix. pic.twitter.com/qeexgvSvtF — Christian Estrosi (@cestrosi) October 3, 2021

Le chanteur Matt Pokora, fan inconditionnel de l’OM, a publié un message touchant sur Twitter pour rendre hommage à l’homme à l’origine de sa passion pour le club phocéen.

Aurevoir BOSS. Toutes mes condoléances à la famille et proches. L’architect à l’origine de ma passion pour l’OM. Celui qui a construit cette équipe qui,comme beaucoup de gamins de ma génération,m’a fait tomber amoureux de ce club. Alors merci Monsieur Tapie. À jamais le premier pic.twitter.com/m5HVLvZW7o — Matt Pokora (@MPokora) October 3, 2021

L’animateur de télévision, Cyril Hanouna, a fait un commentaire similaire sur le même réseau social, louant un exemple pour beaucoup de jeunes.

Bernard tapie est parti. Mais dans nos têtes et dans nos cœurs il sera tjs immortel. Je suis sûr qu’un jour votre mère vous a dit : « il faut que tu deviennes Bernard Tapie ». Mais il n y aura qu un seul boss et il ne sera jamais remplacé. Il va tant nous manquer. #ripboss — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) October 3, 2021

Philippe Labro, de son côté, a résumé la pensée de nombreux Français : «c'était un homme, un vrai».

La déferlante de commentaires et de portraits qui va surgir à l'annonce de la mort de Bernard Tapie pourra se résumer en quelques mots: c'était un homme, un vrai . — Philippe Labro (@philippelabro) October 3, 2021

Enfin, l'Olympique de Marseille, avec qui il a remporté quatre titres de champion de France et surtout la seule Ligue des Champions française, a naturellement pris part à l'hommage national rendu pour Bernard Tapie.