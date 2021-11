Sondage : pour 93% des Français, la sécurité est une préoccupation importante

Plus de neuf Français sur dix affirment que la sécurité est pour eux une préoccupation importante, selon un sondage CSA pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 4 novembre.

A la question : «la sécurité est-elle pour vous une préoccupation importante ?», ils sont ainsi précisément 93% à avoir répondu «oui», dont 51% de «oui, tout à fait».

Un résultat qui fait écho à un précédent sondage, qui, en octobre dernier, indiquait que plus de 80% des Français estiment que ce thème sera majeur dans la campagne présidentielle à venir.

De quoi éventuellement confirmer également une certaine exaspération quant à une délinquance du quotidien toujours plus décomplexée, illustrée notamment par des agressions, comme dernièrement à Montauban, ou des incivilités qui peuvent être dangereuses, comme les rodéos sauvages.

Dans le détail, il est à noter que les personnes se montrant les plus préoccupées par leur sécurité sont les jeunes adultes. En effet, 98% des 18-24 ans et 95% des 25-34 ans ont répondu à la question par l’affirmative, tandis que les 50-64 ans et les 65 ans et plus sont 91% (moins sept points). Les bagarres et règlements de comptes entre bandes peuvent être avancée pour expliquer ce résultat, les jeunes ayant plus de probabilités d'être témoins d'actes violents.

Bien que l’écart soit faible, on remarque également que les résidents de l’agglomération parisienne y sont plus sensibles (95%) que ceux des communes rurales et des villes de moins de 20.000 habitants (91%). La région francilienne étant régulièrement marquée par les faits divers, les agressions, l'insécurité liée à la drogue, comme dernièrement avec le problème du trafic de crack dans le nord de Paris, cette statistique peut s'expliquer par ce biais.

En regardant du côté des sensibilités politiques, le clivage gauche/droite est perceptible, bien que dans les deux camps la sécurité soit très largement considérée comme une préoccupation importante (86% pour le total de gauche, 97% pour celui de droite).

Il en ressort toutefois que les moins tracassés par le sujet sont les partisans d’Europe écologie-Les Verts (81%), tandis que les plus soucieux sont ceux des Républicains (98%). L'écart entre ces deux blocs est donc de dix-sept points.

De leur côté, les sondés se revendiquant proches de La République en Marche sont 91% à considérer la sécurité comme un problème majeur.

Sondage CSA pour CNEWS réalisé les 2 et 3 novembre, sur un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.