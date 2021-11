Vaccination : la troisième dose peut-elle être différente des deux premières ?

La troisième dose de vaccin contre le Covid-19 devient obligatoire pour les personnes de plus de 65 ans, sous peine de se voir retirer leur pass sanitaire, a annoncé Emmanuel Macron mardi soir.

Reste à savoir de quel produit parle-t-on. Quatre vaccins sont autorisés en France : Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Mais la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande que seuls les vaccins à ARN messager, soit Pfizer et Moderna, soient injectés en dose de rappel.

Problème : comment faire si les deux doses précédentes ont été réalisées avec un vaccin différent ? Heureusement pour les personnes concernées, la vaccination «mixte» ou «hétérologue», qui consiste à changer de produit entre chaque dose, ne présente pas de dangers.

Elle a été appliquée par le ministre de la Santé lui-même. Olivier Véran a reçu une première injection d'AstraZeneca, mais à cause du risque de thromboses, ce vaccin a été interdit aux moins de 55 ans. Il a donc dû effectuer sa deuxième dose avec Moderna. Eligible à une dose de rappel en sa qualité de soignant, il a cette fois-ci choisi Pfizer. Résultat : trois doses, trois vaccins.

Efficace, et même recommandé

Le «mélange» de vaccins est donc tout à fait autorisé. Son efficacité a été prouvée par différentes études et par des avis de la Haute Autorité de santé (HAS). Celle-ci a confirmé en avril que Pfizer et Moderna pouvaient être interchangés sans problèmes. En juillet, à cause des polémiques liées à AstraZeneca, elle a même préconisé que les personnes vaccinées avec ce produit reçoivent une dose de Pfizer ou de Moderna.

Mieux encore : la vaccination hétérologue offrirait une meilleure protection contre le Covid-19 que la vaccination classique. C'est en tout cas le résultat d'une étude publiée en octobre dans la revue Nature. Le seul bémol serait des effets secondaires légèrement plus importants.

Pour l'instant, aucune indication n'a été fournie sur la combinaison de vaccins la plus efficace. Des études sur le sujet sont en cours.