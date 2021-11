L'acteur américain Forest Whitaker va investir dans la jeunesse de Seine-Saint-Denis

Forest Whitaker a décidé d’investir en Seine-Saint-Denis, a fait savoir son ONG ce 11 novembre en marge du Forum de Paris sur la Paix où l'acteur américain, deux fois oscarisé, était convié.

«Marqué» au printemps dernier par la pauvreté du quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, la star du film «Le Dernier Roi d’Ecosse» a souhaité y revenir pour y tendre la main à la jeunesse.

Considérant que «le jeune n’est pas un problème mais une solution à ses propres problèmes», est-il expliqué dans un communiqué, Forest Whitaker souhaite lui proposer de s'initier «aux techniques de médiation et de résolution de conflit et à l’entrepreneuriat».

"When working with youths from conflict zones, you have to consider their past, and most of them struggle with it. We integrated Trauma Healing as a core component of our programs, to allow them to find their inner peace and become peacebuilders."@ForestWhitaker #ParisPeaceForum pic.twitter.com/1iot2JvXmT

— WPDI (@connectWPDI) November 11, 2021