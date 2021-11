Miss France 2022 : Qui est Emma Renucci, Miss Corse ?

Emma Renucci représentera la Corse lors du concours Miss France 2022, qui se déroulera en décembre prochain à Caen (Calvados).

La jeune femme est originaire de Bastia. Âgée de seulement 18 ans, elle a succédé en juillet à Noémie Leca, Miss Corse 2020.

Emma Renucci a obtenu un Bac scientifique, avant de commencer des études de médecine. Elle s'est ensuite redirigée vers une licence de mathématiques à l'université Paris Dauphine. Elle souhaite aujourd'hui «travailler dans la finance et devenir trader», a-t-elle confié à Corse Net Infos.

La jeune femme est une passionnée de danse. «J'ai participé à plusieurs concours régionaux et nationaux en contemporain, jazz et classique», a-t-elle indiqué. «Mais j'avoue avoir un faible pour la danse classique.» Amatrice de violon et de mode, Emma Renucci se décrit comme «un peu hyperactive».

Emma Renucci a également vécu des moments difficiles : elle a perdu l'un de ses amis dans un accident de la route, en 2018. Elle est donc engagée en faveur de la sécurité routière, cause qu'elle défendra lors du concours Miss France.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.