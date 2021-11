Covid-19 : quelles démarches faut-il faire si on est cas contact ?

Avec plus de 32.000 nouveaux cas de Covid-19 détectés le 25 novembre, le nombre de personnes cas contact s’accroît rapidement. Voici les démarches à effectuer quand cela est le cas.

Avant toute chose, il faut déterminer ce qui fait d’une personne un cas contact. Selon l’Assurance maladie, un individu est considéré comme étant cas contact à partir du moment où elle s’est tenue de façon prolongée à proximité d’une personne testée positive au Covid-19 en l’absence de protection.

L’Assurance maladie distingue trois degrés de risques de contamination pour les cas-contacts, négligeables, modérés et élevés. Ces trois catégories correspondent au statut de la personne concernée, déjà infectée par le Covid-19, pleinement vaccinée, en cours de vaccination ou non-vaccinée.

Quand faire son test lorsque l’on est cas contact ?

Ainsi, une personne pleinement vaccinée et cas contact n’a pas d’obligation de s’isoler. Il faut dans ce cas de figure respecter scrupuleusement les gestes barrières et limiter les contacts pendant la semaine suivant la dernière rencontre avec la personne infectée. Un test doit être effectué quatre jours au minimum après le contact.

Pour les personnes immunodéprimées ou qui ne sont pas complètement vaccinées, les règles sont plus dures. Un isolement immédiat doit être observé et un test rapidement effectué. Un second test doit être réalisé au moment de la sortie de l’isolement.

Ne pas oublier de surveiller ses symptômes

Si la personne est testée négative, elle peut mettre fin à son isolement mais doit continuer à respecter les gestes barrières. Dans l’hypothèse d’un test positif, l’isolement est de dix jours. Cette période démarre le jour de l’apparition des symptômes ou en l’absence de ces derniers le jour du test.

Cas contact ou positif, l’Assurance maladie rappelle qu’il est très important de surveiller ses symptômes. À la fin de la période d’isolement, s’ils persistent, il est demandé de prolonger l’isolement de 48 heures. En cas de problèmes respiratoires, l’autorité sanitaire explique qu’il faut contacter le 15.