Christian Estrosi rejoint Edouard Philippe dans son parti Horizons

Après avoir quitté Les Républicains et affiché son soutien à Emmanuel Macron, le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé ce mercredi son ralliement au parti Horizons d'Edouard Philippe.

Il s’est ainsi affiché au côté de l’ancien Premier ministre, lors d'une réunion publique. Selon lui, cette nouvelle organisation politique est «la seule qui peut aujourd’hui légitimement revendiquer» l’héritage du RPR et de l’UMP.

Le parti Horizons fait partie de la «maison commune» de la majorité présidentielle, officiellement baptisée Ensemble citoyens!, et inaugurée mardi. Ce regroupement réunit sous une même bannière différents partis gravitant autour d'Emmanuel Macron, notamment LREM et le MoDem, en vue des élections de 2022.

Pour Christian Estrosi, «il n'y a aucune incompatibilité à témoigner (sa) reconnaissance» à Emmanuel Macron et «à vous dire: "oui je suis de droite et je ne m'en excuse plus"». «Je m'engage avec toi mon cher Edouard (Philippe) et vous mes amis partout en France à défendre notre héritage et à porter nos valeurs de la droite et du centre», a-t-il estimé.

Edouard Philippe s'est de son côté «réjoui» du ralliement du maire de Nice, avant d’affirmer que la France a «besoin d'ordre, de mouvement et de projets». Il a également prévenu que «le prochain quinquennat, même si le président (Macron) est réélu, sera difficile».