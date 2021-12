Malik Oussekine : Il y a 35 ans, le jeune homme mourait sous les coups des policiers

Il y a 35 ans, Malik Oussekine, un étudiant âgé de 22 ans, était tué par des policiers dans les rues de Paris. Plusieurs personnalités politiques de gauche ont diffusé des messages en mémoire de ce tragique événement.

«Il y a 35 ans, le 6 décembre 1986, à Paris, la police tuait le jeune Malik Oussekine. Beaucoup n’oublient pas», a tweeté ce lundi Philippe Poutou candidat du NPA pour la présidentielle de 2022.

Il y a 35 ans, le 6 décembre 1986, à Paris, la police tuait le jeune Malik Oussekine. Beaucoup n’oublient pas. pic.twitter.com/VGLHE0WngX — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) December 6, 2021

Un autre prétendant à l’Elysée en 2022 a publié un message sur le réseau social à l’oiseau bleu : Yannick Jadot. «Plus que jamais nous devons aimer notre jeunesse et écouter ses révoltes», a déclaré le candidat écologiste.

Il y a 35 ans. Pensées pour Malik Oussekine. Plus que jamais nous devons aimer notre jeunesse et écouter ses révoltes. pic.twitter.com/HtUyaLgVEz — Yannick Jadot (@yjadot) December 6, 2021

Le député de Seine-Saint-Denis et membre de la France Insoumise Eric Coquerel a également posté un message sur Twitter. «Le 6 décembre 1986 j’ai appris la mort de Malik Oussekine à la coordination nationale étudiante contre la loi Devaquet située à Jussieu, a-t-il écrit. Le 10, la loi retirée et bientôt les voltigeurs dissous, nous marchions pour dire "plus jamais ça". 35 ans après ce «ça» est terriblement là».

Le 6 décembre 1986 j’ai appris la mort de Malik Oussekine à la coordination nationale étudiante contre la loi Devaquet située à Jussieu.



Le 10, la loi retiré et bientôt les voltigeurs dissous, nous marchions pour dire «plus jamais ça».



35 ans après ce « ça » est terriblement là https://t.co/oLWOahsqWv — Eric Coquerel (@ericcoquerel) December 6, 2021

le peloton de policiers voltigeurs avait été dissous

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine sortait d'une boîte de jazz dans le quartier de la Sorbonne, à Paris. Il est mort sous les coups de policiers à moto, lors de la répression d'une manifestation contre un projet de loi sur la réforme des universités : la loi Devaquet.

Après son décès, le peloton de policiers voltigeurs avait été dissous et le gouvernement de Jacques Chirac avait dû renoncer à sa réforme.

Disney a annoncé cette année la production d’«Oussekine». Une mini-série de quatre épisodes qui retracent la mort du jeune homme de 22 ans et le combat de sa famille pour obtenir justice. La première bande-annonce a été dévoilée ce lundi.