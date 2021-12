Présidentielle 2022 : Eric Zemmour lance un appel aux maires pour obtenir ses 500 signatures

Dans une courte vidéo publiée mardi 7 décembre sur sa chaîne YouTube, Eric Zemmour demande aux maires de France de l’aider à obtenir les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle 2022.

«Chers maires de France, vous avez le pouvoir de donner la parole à des millions de Français, utilisez-le, aidez-moi !», lance ainsi sans ambages l'ancien polémiste dans cette séquence d'une durée totale de quarante-neuf secondes.

Une tâche qui s’avère ardue dans la mesure où, dit-il, «(il) n’a pas de parti établi» et qu'«il est même possible (qu'il) n’obtienne pas ces parrainages, tant le système est fait pour protéger les gros partis politiques».

Dans ce contexte, Eric Zemmour estime qu'un éventuel échec dans sa quête des 500 signatures d'élus imposées par la Constitution française, constitue «le dernier espoir de (ses) adversaires.»

250 à 300 promesses pour le moment

Récemment, le candidat désormais déclaré annonçait néanmoins avoir réuni avec ses équipes entre 250 et 300 promesses de parrainages. Soit un peu plus de la moitié du nombre légalement requis.

Cependant, il ne s’agit jusqu’ici que de promesses. La période de recueil des signatures ne commencera formellement que dix semaines avant le premier tour. Ce qui signifie que, d’ici là, les élus ont le temps de se rétracter et de changer d’avis.

Si Éric Zemmour veut être certain d’obtenir le nombre nécessaire de parrainages effectifs, il devra donc veiller à obtenir un plus grand nombre de promesses que le minimum requis, seul gage de sécurité pour être certain de candidater.

Et la mission ne s'arrête pas là. Concrètement, pour pouvoir être candidat à la fonction suprême, un candidat doit récolter 500 signatures émanant d’au minimum 30 départements et territoires. Le nombre de signatures provenant en outre d’un même département ne doit pas dépasser 50. Cet obstacle, institué en 1962, avec la loi organique du 6 novembre, a pour but premier d’écarter les candidatures trop faibles ou fantaisistes.