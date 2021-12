Avec environ 5.000 euros par mois, Nelson Monfort reconnaît toucher «un beau salaire»

«C’est plus que 90% des Français». Nelson Monfort, journaliste sportif star de France Télévisions, a révélé ce mercredi auprès de Jordan De Luxe, sur Télé Star Play, gagner un très bon salaire.

S’il ne voulait pas, au début de l’interview, donner plus de détail sur sa rémunération, l’animateur s’est finalement pris au jeu. Il a d’abord indiqué qu’il gagnait « beaucoup moins » que 10.000 euros par mois, puis a finalement affirmé qu’il gagnait «à peu près» moitié moins, soit 5.000 euros par mois.

Journaliste depuis 29 ans chez France Télévisions, Nelson Monfort a reconnu : «dans l’audiovisuel, c’est sans doute une rémunération assez mince, je ne suis pas producteur. Mais par rapport à 90% des Français, c’est un beau salaire.»

Plus que de cette coquette somme, il affirme être reconnaissant envers la chaîne de télévision qui l’a embauché il y a près de trente ans : «je réalise la chance que j’ai de suivre des Jeux olympiques, je réalise plein de chose et plein d’opportunités», et affirme être «riche intérieurement» de toutes ces expériences.

Selon les chiffres de l’INSEE, le salaire moyen d’un Français en 2019 s'élève à 2.424 euros net, et la moitié des Français gagnent moins de 1.940 euros par mois (salaire médian). Le simulateur de l’Observatoire des inégalités indique qu’une personne rémunérée 5.000 euros net par mois gagne plus que 95% des Français, comme l'a précisé l'animateur.